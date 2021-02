Elvira Rodríguez: “Sánchez se verá forzado a un adelanto electoral, si la UE sólo nos da los 27.000 millones de anticipo”

Ante todo se siente orgullosa de ser servidora pública. Es una de las mentes económicas más clarividentes del panorama nacional. Su cabeza controla, como ninguna, los vericuetos del alambicado Presupuesto del Estado. Después de haber sido todo en la Administración pública, lleva a gala ser ”x”, ex presidenta de la CNMV, ex presidenta de la Asamblea de Madrid, ex ministra, ex secretaria de Estado de Presupuestos... Ahora, desde la bancada de la oposición, trata de arrimar el hombro para que España salga de la UCI. Algo que ve factible con los fondos europeos. Aunque cuestiona la capacidad del Ejecutivo para acometer las reformas que abran la puerta a tan imprescindible inyección de capital de 72.000 millones. Por eso se muestra convencida, en una entrevista concedida a LA RAZÓN, de que sólo nos llegará el anticipo de 27.000 millones apalabrado para este año, lo que, sin duda, forzará a Sánchez a un adelanto electoral para “salvar los muebles”.

–¿Quedará malherida la economía en la era postcovid, tras su hundimiento en 2020?

–Se han perdido 750.000 empleos privados. Además, hay que sumar 755.000 personas en Erte y 350.000 autónomos en la prestación por pérdida de actividad. Por eso cuando acabe el estado de alarma habrá mucho más paro. La falta de liquidez inicial de las pymes se convertirá en insolvencia, que les obligará a cerrar.

–Para evitar el cierre de pymes, ¿se debería habilitar ayudas directas a la hostelería?

–Sería conveniente. Las empresas no aguanta más.

–¿Cómo afectará esta crisis al sistema financiero?

–En esta crisis es uno más. Los balances de los bancos se verán menos perjudicados. Cuestión diferente es que tenga que ir por un camino de reformas estructurales, de reagrupación...

–¿Cuál será el daño estructural del tejido productivo?

–Grande. Es muy difícil de calcular. La OCDE prevé un crecimiento para España este año del 5,9% y el Gobierno, del 9,6%. Esa diferencia significa menos empleo, más paro, más déficit y más deuda, que tendremos que pagar. La situación va a ser muy complicada. Los fondos europeos podrían sacarnos del agujero, pero los mensajes que recibimos del Gobierno son muy preocupantes.

–¿Por como los gestiona?

–Por la indefinición y la falta de transparencia. No se da cuenta de que Europa ha dicho que deben ser fondos que se gasten una sola vez y que no generen gastos estructurales. La rama podemita del Gobierno cada vez que pone un proyecto encima de la mesa conlleva gastos estructurales. El Presupuesto no aguanta más.

–¿Los consejeros comprobaron esta indefinición en la Conferencia Sectorial?

–El planteamiento de Sánchez les llevó a equívocos. Descubrieron en el reglamento que los fondos se distribuirán Ministerio a Ministerio. Se comunicó en el último momento, sin consulta previa... País Vasco y Cataluña reclamaron un trato bilateral y el resto, su deseo de decidir.

Puede que la Unión Europea nos meta un correctivo de aúpa, si es que antes no entramos en una crisis de deuda

–¿Urkullu impondrá, al final, su criterio y cada territorio decidirá sobre los fondos?

–No puede ser con las normas dictadas por la UE. Los grandes proyectos afectarán a varias autonomías. Luego, la gestión específica de los mismos la pueden llevar las comunidades. Muchas de las materias que se financiarán son competencias suyas. Pero, una vez más, nadie sabe nada. No hay criterios y, si los hay, nadie los conoce. Según Europa, el plan debía haber sido debatido por el Parlamento. Sin embargo, lo conoceremos cuando lo apruebe Europa. No es serio.

–¿La falta de transparencia amparará la corrupción?

–La concentración de poder, la falta de transparencia y de definición de criterios llevan al clientelismo y a la corrupción. No hay garantías de que se apliquen con eficacia y eficiencia.

–Pero Calviño llama insistentemente al consenso.

–Nos hemos enterado del decreto por el BOE. No tienen interés alguno en que colaboremos.

–Según Sánchez, Vox sí colabora. Incluso elogia el sentido de Estado de Abascal.

–Ya sabemos cómo es Sánchez, un veleta. También elogia a Bildu. No es forma de gestionar un país, jugando con cosas importantes, como el plan de recuperación, que ha convalidado gracias a la abstención de Vox.

A España le va a ir muy mal si se deroga la reforma laboral del PP. Europa pide el fin de la dualidad del mercado, pero con mayores dosis de flexibilidad

–¿El PSOE está usando a Vox para hacer la pinza al PP?

–Está gobernando con la extremaizquierda. Ponerse ahora a hacer pinzas con la extemaderecha es bastante incongruente.

–El BCE, al contrario que el Ejecutivo, dice que España es el país de la eurozona que menos invierte en salir la crisis.

–El Gobierno tiene mucho de márketing. Su realidad se va por el sumidero cuando se pronuncian los organismos independientes.

–Entonces, ¿su gestión de la crisis retrasará la consolidación de la reactivación?

–Obviamente. Hemos presentado una iniciativa en el Parlamento para que rehaga el cuadro macro. El Presupuesto nació muerto. Veremos cómo se sale de esta.

–En 2023 incumpliremos los criterios de déficit y deuda.

–Europa exigirá al Gobierno el escenario plurianual de consolidación fiscal, que no ha querido presentar ahora, con la excusa de que la cláusula de salvaguarda eliminaba las reglas fiscales.

–¿Nos sancionará Bruselas?

–Puede que nos sancione, que nos meta un correctivo de aúpa, si es que antes no entramos en una crisis de deuda. Al final, levantará las cláusulas de salvaguarda y el BCE dejará de comprar deuda soberana. Las tijeras deberán ser enormes...

Mucha gente lo está pasando muy mal. La mejor ayuda para quien lo necesita es darle un empleo y no una subvención

–¿Cómo deberían ser las reformas estructurales que eviten esta situación que dibuja?

–Las que dice Europa y para lo que da el dinero, encaminadas a aumentar nuestro potencial de crecimiento y a crear empleo sostenible. Se trata de ensanchar las bases imponibles, que generarán recaudación, e ir devolviendo la deuda. No lograremos nada, si se gasta como si fueran el Plan E. Hay mucha gente pasándolo mal, pero el objetivo no es solo ayudar al que lo necesita. La mejor ayuda para quien lo necesita es darle un empleo y no una subvención.

–¿La Administración del Estado debe adelgazar?

–Con la que está cayendo, es un disparate cuatro vicepresidencias y 23 ministerios.

–¿En un contexto desinflacionista como el actual, era necesario subir las nóminas de pensionistas y funcionarios?

–El objetivo no debe ser que ganen capacidad adquisitiva, sino que no la pierdan. Ahora esto no lleva a ninguna parte.

–¿El Ejecutivo debería haberse bajado el sueldo este año?

–Desde luego.

–¿Iglesias tiene atado de pies y manos a Sánchez en las reformas de pensiones, laboral...?

–La forma de gobernar de Sánchez es absolutista. En sus genes lleva la falta de cogobernanza.

–Pero iglesias le ha forzado a no ampliar a 35 años el período de cálculo de las pensiones.

–Europa pide que se garantice la sostenibilidad de las pensiones. Se da cuenta de que es uno de nuestros problemas a muy corto plazo. Nuestra estructura demográfica va contra el sistema de reparto. El Gobierno del PP creó un factor de sostenibilidad. Si se renuncia al mismo, deberá de aplicarse otra medida.

–¿El Gobierno será capaz de solventarlo?

–Es un desastre. Hoy dice una cosa y mañana, otra. Hay que exigir que garantice la sostenibilidad del sistema con luz y taquígrafos para evitar equívocos.

–¿Para que luego Escrivá no pueda negar la existencia de la ficha de ampliación del período de cómputo a 35 años?

–Exacto.

–¿Qué supondrá para España derogar la reforma laboral del PP, como exige Podemos?

–Le va a ir muy mal. Europa ha exigido que se arregle el problema de la dualidad de nuestro mercado, pero con más flexibilidad.

Lo sindicatos no tienen ahora capacidad de movilización. Me parecen muy irresponsables por amenazar con huelgas

–Los sindicatos amenazan con movilizaciones si no se deroga. ¿Conservan su capacidad de movilización?

–En este momento, no. Me parecen muy irresponsables. Deberían defender a los parados.

–¿En este escenario, ve posible que Europa, al final, no nos dé los fondos?

–Creo que dará el anticipo. Pero luego pondrá las cosas muy difíciles. Habrá que demostrar que se están haciendo muy bien para que nos dé las siguientes entregas. Será catastrófico para España, si no nos las da.

–¿El único responsable de esta situación será Sánchez?

–Indudablemente.

–¿Y se verá forzado a convocar elecciones?

–Podría hallarse en esa tesitura.

–Pero el Gobierno de coalición tiene el salvavidas de las cuentas de este año.

–El Presupuesto está muerto y el Gobierno es muy débil.

–¿Cuándo puede saltar?

–Podemos puede decidir hasta qué momento le resulta beneficioso seguir en la poltrona. O bien puede suceder algo que haga que el Gobierno de coalición decida convocar elecciones para salvar los muebles. Me refiero a ver qué pasa con Europa en 2022 y 2023.

–¿Si sólo recibimos el anticipo de fondos, ese sería el momento de convocar elecciones?

–Exacto.

–¿Qué oculta el Gobierno al no publicitar el informe del Consejo de Estado del plan de recuperación?

–No debe ser muy favorable.

–¿Calviño sigue la estela de Solbes y, al final, dimitirá?

–Solbes terminó marchándose, pero fue quien le aseguró las elecciones de 2008 a Zapatero.

–¿El PP se lo va a pedir?

–Pedimos que se vaya Sánchez. Hay que tirar por elevación.

–Expertos estudiarán la reforma del sistema fiscal.

–A priori, darle una vuelta no está mal. Pueden existir tributos antiguos, otros que no obedezcan a lo que persiguen, bonificaciones incorrectas y tipos muy altos. Pero el sistema tributario no es solo el financiador del estado de bienestar. Es una herramienta de política económica muy potente para generar empleo y riqueza.

–Estudiarán sustituir el sistema de módulos por otro de beneficios reales.

–Sería lógico, pero ahora no es lo más oportuno.

–Hacienda, a petición de ERC, incluirá en la reforma fiscal la armonización de tributos para que Madrid pague más.

–Que no engañen. No les gusta que Madrid haya ejercido su autonomía en Patrimonio y Sucesiones. A lo mejor, Más Madrid o Podemos se presentan a las urnas diciendo que los suben. A ver quién les vota. ¿Va a venir ERC a decir qué tiene que hacer Madrid? ¡Qué desfachatez!

–¿Cómo debería ser la reforma de financiación autonómica?

–Habría que darle una vuelta completa. El sistema se encuentra desajustado.

–Por cierto, ¿qué le parece los ataques a Ayuso desde Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia y ahora desde Galicia...?

–Las comunidades con sus datos han tomado las decisiones que creen más adecuadas. Hay que ver cómo funcionan y no andar con críticas cruzadas

–Al parecer, la niñera de Montero cobró de Igualdad.

–Es un delito. Es malversación de fondos públicos.