Presume este verano de manos y pies gracias a Aldi

Ahora ya sí que ha llegado el verano, en el calendario al menos, porque esta semana pasada no parecía que estuviéramos en junio sino en octubre, en muchas partes de España han tenido que volver a sacar la ropa de otoño, y guardar las sandalias para un poco más adelante, aunque ya sabemos que esto es pasajero y dentro de dos días no podremos con el calor absoluto que nos espera en esta estación.

Pero si los supermercados saben de algo, es de cuando lanzar ofertas con productos o utensilios que necesitamos en cada momento. Por eso Aldi lanza dentro de unos días uno de esos utensilios que son imprescindibles en casa para poder tener un cuidado personal sin tener que perder el tiempo (algunos no disponen de eso) en cualquier centro estético todas las semanas. Es por ello que el supermercado alemán nos trae la comodidad a nuestro hogar y favorece que ahora que tenemos que “sacar los pies al aire” al menos lo hagamos de una manera especial. Son muchos los que decidimos que en invierno no merece la pena estar cuidándonos en exceso los pies, o que no tenemos tiempo para poder ir a hacernos la pedicura o la manicura a los centros especializados, pero entonces llega el buen tiempo y las sandalias o las chanclas se convierten en nuestro calzado diario y ahí llega el problema.

Set de manicura y pedicura

Pies y manos cuidados a un precio escandaloso

Aldi nos trae la solución perfecta con este pequeño set que podremos tener en casa por 9,99 euros. Ya no tendremos que estar ocultando más nuestros pies ni pensando que no tenemos tiempo para poder ir a un centro estético a arreglarnos las uñas. El supermercados germano pone a la venta desde el día 26 de junio un set de manicura y pedicura que hará que no tengamos excusa para poder tener cuidadas nuestras extremidades.

El set de manicura y pedicura de Aldi viene con 6 accesorios para poder tener cuidadas nuestras manos y hacernos la pedicura en casa sin ningún problema. Incluye 3 discos para pulidos diferentes y además también incluye un cono de piedra, una punta de piedra y un cilindro de piedra. Todos los accesorios vienen en un estuche rígido con tapa transparente que podrá llevarse donde desee, ya sea de vacaciones o de viaje de fin de semana. Además incorpora una luz LED para que le sea más fácil realizar la manicura o pedicura. Este set funciona con dos pilas AA que no vienen incluidas.

Si hace poco Aldi puso a la venta un estimulador para hacer masajes que ha conseguido ser top ventas, estamos seguros que este utensilio para poder cuidar manos y pies también lo será, ya que por el precio que sale a la venta no podremos poner excusas para no cuidarnos. Disfruten del verano y de las ofertas para el cuidado personal que el supermercado germano tiene a la venta, seguro que dentro de poco veremos alguna más en sus catálogos semanales, solo hay que estar atento.