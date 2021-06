Aldi tiene a la venta un aparato para hacer masajes por menos de 25 euros

Aldi se pone las pilas y compite en serio con Lidl. El “otro” supermercado de origen alemán no para de reinventarse cada semana y de lanza ofertas en su sección de bazar. Aldi ha visto que los electrodomésticos, artilugios y aparatos para el hogar son un top ventas en la cadena rival y se ha lanzado de lleno a hacerle la competencia a Lidl con su propia marca, y no solo eso, si no que sus novedades en tecnología, como sus auriculares sin cables han sido agotados cada vez que han salido a la venta, por no hablar de los adeptos que tiene en su surtido de alimentación que cada vez son más.

Ahora el supermercado germano lanza una oferta para cuidarnos el cuerpo, después de este año y medio tan duro de pandemia, de teletrabajo y con las vacaciones en el punto de mira toca empezar a pensar en descansar. Tanto es así que son muchos los que llegan agotados a las vacaciones y Aldi revoluciona el mercado poniendo a la venta este aparato para hacer masajes que podremos usar en nuestra casa cómodamente y sin ningún esfuerzo. Además podremos llevárnoslo a donde queramos y poder así seguir disfrutando de los masajes en cualquier parte que vayamos de vacaciones.

Estimulador de músculos Tens y Ems de la marca Quigg

Masajes en casa y sin esfuerzo

Aldi tiene a la venta desde el pasado 16 de junio un estimulador de músculos Tens y Ems. Este aparato de venta ya en todos los supermercados físicos de Aldi tiene 39 programas TENS para el tratamiento del dolor y 19 programas EMS para la estimulación muscular.

Además de estos programas cuenta con 10 programas más de masaje de relajación. Para poder usar este estimulador el producto incluye 4 electrodos autoadhesivos de 40 x 40 mm y 2 electrodos más anchos para la espalda por ejemplo de 80 x 40 mm.

El estimulador de venta en Aldi es ideal para el tratamiento del dolor, la estimulación muscular y masaje en casi cualquier parte del cuerpo. También incluye un clip de sujeción para poder usar el estimulador. Esta máquina para hacer masajes funciona con 3 pilas AAA que vienen incluidas.

Y como no podía ser de otra manera, lo mejor de este estimulador es el precio, puesto que ha salido a la venta por solo 24,99 euros. Seguro que son muchos los que ya están disfrutando de un masaje relajante o de poder descargar tensiones con estos electrodos tumbados en su sofá tranquilamente.