El tren de la seda que hace el agosto con la pandemia: trae a España una de cada tres mascarillas

El conocido como “tren de la seda”, que cubre la ruta entre Yiwu (China) y Madrid, duplicó el tráfico de mercancías durante la pandemia, con un crecimiento del 110 % en 2020, debido sobre todo al transporte de material sanitario exportado desde China a los países por donde pasa el convoy. De acuerdo con los datos de la empresa china de logística Yixinou (YXE) que opera este recorrido, a Madrid llegaron un total de 141 trenes en 2020, alcanzando un tráfico de 15.750 contenedores en ambos sentidos, según asegura el responsable de la empresa en España, Carlos Santana.

El trayecto Yiwu-Madrid, la ruta comercial ferroviaria más larga del planeta, se puso en marcha en 2014 tras un acuerdo del Gobierno chino con el español para impulsar una mejora en la cooperación económica y el comercio bilateral. Las tarifas de exportación por tren son tres veces superiores al precio del envío de un contenedor marítimo, pero la mercancía llega en la mitad de tiempo (16 días) y cuesta seis veces menos que el envío aéreo.

Una de cada tres mascarillas en España

La empresa que opera el tren, que ha sido una pieza clave para el transporte de material sanitario desde China en los primeros momentos de escasez de la pandemia, calcula que ha transportado en torno a 300 millones de mascarillas a España, que suponen casi el 35 % del total de mascarillas importadas en 2020 (875 millones). Santana explica que sin que mediara un contrato con la administración pública española, YXE importó en 2020 casi la misma cantidad de mascarillas que la empresa de logística DSV, ganadora de la licitación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (IGESA) al inicio de la pandemia.

En cuanto a la ruta inversa, de Madrid a Yiwu, el volumen de transporte de mercancías en los trenes de YXE también aumentó, con un incremento interanual del 46,84%. El “tren de la seda” recorre 13.052 kilómetros, con origen en el mayor mercado mayorista del mundo, la ciudad de Yiwu, situada al este de China, y con parada en países como Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania o Francia hasta llegar a España, tras pasar por cinco sistemas aduaneros y adaptarse a cuatro anchos de vía distintos.

Sin especular con la pandemia

El responsable de YXE en España subraya la apuesta de la empresa por no encarecer los precios del transporte durante la pandemia al “ser conscientes” del valor añadido de la mercancía y pese a haber tenido que asumir costes más altos. “Aquí no hay órdenes directas de ningún gobierno, pero sí que hay una sensación de deber por encima del oportunismo, no todo es dinero”, afirma Santana.

“Reducir los costes está bien, siempre y cuando no vaya contra tu proposición de valor, y nuestra proposición de valor no es ser los más baratos, es ser mejores, fiables, eficientes en tiempo y sostenibles”, añade. Santana destaca asimismo el compromiso de la empresa con la sostenibilidad, “un tema que tanto a China como a Europa le preocupa”, y la apuesta a futuro por productos “con suficiente valor añadido” que no requieran “tanta urgencia como para recurrir al avión”.

“El apoyo público existe, pero que yo sepa no ha habido apoyo económico ni por parte del Gobierno de China ni por parte del Gobierno de España”, afirma Santana en referencia a si han contado con algún tipo de ayuda oficial. Otras mercancías que aumentaron durante la crisis de la covid-19 fueron los repuestos de automóviles, equipos mecánicos o electrodomésticos, ya que muchos bienes que tradicionalmente llegan por vía marítima fueron transportados en tren debido al cierre de puertos o a los cambios de ruta impuestos por las navieras. Efe