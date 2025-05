Consumo impone a Airbnb el bloqueo de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos

Consumo intensifica su ofensiva contra la publicidad ilícita de pisos turísticos. El Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de Consumo, ha ordenado a la plataforma de alquiler turístico Airbnb la retirada inmediata de 65.935 anuncios ilegales por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos.

En concreto, se vulnera la normativa al no incluir el número de licencia o registro -algo obligatorio en varias normativas autonómicas y que supone la infracción más común; no indicar a naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, si son profesionales o particulares, lo cual es fundamental para determinar si el contratante está protegido como consumidor; o no incorporar números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, lo que puede inducir a error o engaño a los consumidores.

Consumo indica en un comunicado que en los últimos meses ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron esos más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas que se detectaron en su plataforma, resoluciones en las que se instaba a esta empresa a bloquear esta publicidad.

Airbnb recurrió esta acción ante la Justicia para evitar el bloqueo y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado sobre la primera resolución emitiendo un auto en el que avala las actuaciones de Consumo. En respuesta a lo impuesto por el Ministerio en su primera resolución, el TSJ insta a Airbnb a retirar una primera tanda de 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata.

Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy ya abrió el pasado diciembre de 2024 un expediente sancionador contra la plataforma tras advertir a la misma de la necesidad de retirar "de forma inminente" miles de anuncios sobre pisos turísticos que contenían publicidad ilícita. Asimismo. en febrero de 2025 abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador.

"Estos expedientes sancionadores siguen su curso con independencia de las medidas ahora anunciadas", apunta Consumo. Además, el Ministerio destaca también su lucha contra los abusos en el alquiler convencional, tras abrir el 27 de marzo un expediente sancionador a Alquiler Seguro por, presuntamente, cobrar comisiones ilegales y obligar a contratar servicios no deseados.