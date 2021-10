¿El fin de la tasación hipotecaria para el ITP?

Los tribunales están empezando a anular liquidaciones de comprobaciones de valores dictadas por el método de la tasación hipotecaria, un método que muchas Comunidades Autónomas usan para comprobar que el contribuyente ha pagado el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) por la compra de una casa, o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por una herencia o donación, según apunta Idealista.

Aunque este método está reconocido en la Ley General Tributaria, algunos tribunales, que dependen del Ministerio de Hacienda, están empezando a anular sistemáticamente estas valoraciones. El motivo es que consideran que al no poder visitar el inmueble y ver las mejores que ha realizado el propietario, no se da una valoración justa.

Enfrentamiento entre las Comunidades y la Justicia

Los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Valencia, Murcia y Andalucía se están pronunciando a favor de esta eliminación, alegando que no es posible equiparar un valor calculado a efectos hipotecarios, con el valor real que tiene el inmueble. Así pues, sin necesidad de aportar una prueba pericial que desvirtúe el valor de la tasación, están anulando las liquidaciones dictadas en aplicación de este método. Esto supone un enfrentamiento entre la justicia y las administraciones autonómicas, ya que estas últimas se están agarrando a una doctrina legal que fijó el Tribunal Supremo en 2011, y en la que se apunta que la Administración no necesita más pruebas para apuntar que el valor de tasación es el valor real del inmueble. Esto es, que no tiene que justificar que ese valor de tasación es igual al valor real de la casa.

Hasta hace relativamente poco, cualquier recurso de los contribuyentes afectados por este método de comprobación que alegaban falta de motivación de las liquidaciones, era desestimado. Sin embargo, los tornos han cambiado y ahora la Justicia se ha posicionado de parte del ciudadano.

Más motivos contra la tasación hipotecaria

Pero este no es el único método de tasación hipotecaria que se está poniendo en cuestión. Lo mismo ocurre con la falta de constancia en la escritura de la hipoteca del valor de tasación fijado por los interesados, algo que ciertos Tribunales judiciales y administrativos están reclamando a la Administración; o con el hecho de que en la propia escritura de constitución de la hipoteca no conste la acreditación de la tasación hipotecaria mediante certificación de los servicios competentes. A su vez, también se está solicitando a la Administración que acredite la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad, no incluyendo solo en el expediente el asiento de presentación.

Se han anulado muchas comprobaciones de valores, realizadas conforme a la tasación hipotecaria, gracias a la alegación de estos motivos formales.