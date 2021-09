Hipotecas a tipo fijo o variable: estas son las claves para elegir la mejor opción

Elegir entre una hipoteca variable o fija es complicado, sobre todo ahora que el euríbor está muy bajo y que los bancos abaratan sus préstamos hipotecarios fijos. Con esta estrategia, las entidades quieren obtener una rentabilidad mayor a sabiendas de que los tipos bajos se seguirá manteniendo y que, en consecuencia, las hipotecas variables seguirán siendo más económicas. Aunque partiendo de esta premisa, la elección entre hipoteca a tipo fijo o variable parece obvia, lo cierto es que todo dependerá de la tolerancia al riesgo de cada cliente.

“El principal factor a tener en cuenta a la hora de elegir entre una hipoteca a tipo fijo o una variable es la previsión de evolución de los tipos de interés durante el plazo de vigencia del préstamo”, explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El problema es que acertar en dicha previsión a un plazo tan largo no es tarea fácil. Por ello, OCU ha calculado lo que se terminaría pagando con una hipoteca variable en cuatro escenarios distintos y ha recopilado los mejores productos tanto a tipo fijo como variable.

Distintos escenarios según la evolución de los tipos de interés

Si se toma como referencia, por ejemplo, un préstamo de 100.000 euros a 15 años, en un primer escenario, el más optimista (una subida de una décima cada dos años aprox.), se terminaría pagando por el préstamo unos 4.000 euros menos con un tipo variable que con un tipo fijo, en un segundo escenario, el más citado por los analistas (subida de una décima al año), el ahorro sería de unos 2.000 euros, en un tercer escenario, algo más pesimista que el anterior (dos décimas anuales), ambas opciones se igualarían y solo en un cuarto escenario, el tipo fijo mejoraría al variable, escenario que podría darse si la economía europea mejorara más de lo previsto tras la pandemia, la inflación empezara a subir y el Banco Central Europeo decidiera retirar los estímulos monetarios, situación en la que los tipos de interés a corto plazo tenderían a subir y con ellos el euríbor y las hipotecas variables.

Este último escenario es el más improbable, ya que el consenso entre la mayoría de analistas es que los tipos de interés se mantendrán muy bajos durante bastante tiempo y, todo parece indicar que en los próximos años, el Banco Central Europeo va a mantener la misma política monetaria.

Entonces cuáles son mejores, ¿a tipo fijo o variable?

La OCU lo tiene claro. “Los préstamos hipotecarios a tipo variable son la mejor opción en el contexto actual, con los tipos de interés bajo y sin atisbos de cambiar la tendencia a corto plazo”, afirma. Dentro de la categoría de hipotecas a tipo variable hay numerosas opciones y no todas son igual de atractivas. Para elegir la mejor, la Organización de Consumidores y Usuarios ha recopilado los mejores productos hipotecarios variables de septiembre. Estos son:

Hipoteca de Evo Banco

Interés nominal el primer año: 1,9%.

Revisión: Euribor +0,88 hasta el sexto año. A partir del sexto año Euribor +0,78 a partir del sexto año y Euribor +0,68 a partir del decimoprimero.

Vinculación: nómina domiciliada por un importe mínimo de 600 euros y contratar el seguro de hogar a través del banco.

Hipoteca MyInvestor

Interés nominal primer año: 1,89%.

Revisión: Euribor + 0,89.

Vinculación: Nómina domiciliada por importe mínimo de 4.000 euros.

Hipoteca Coinc

Interés nominal primer año: 1,89%.

Revisión: Euribor + 0,89.

Sin requisitos de vinculación.

¿Y si prefiero una hipoteca a tipo fijo?

Pese a que en la actualidad la opción más rentable sea elegir una hipoteca a tipo variable por los bajos intereses, hay clientes que no están dispuestos a correr posibles riesgos en el futuro. OCU advierte de que los bancos llevan años incentivando la contratación de hipotecas a tipo fijo, porque ello les supone unos ingresos superiores, pero lo cierto es que, teniendo en cuenta las previsiones de tipos de interés que se manejan no es la opción más favorable. Se trata de una opción exclusivamente para aquellos que no quieran asumir la incertidumbre de posibles subidas y asuman ese coste extra por esa seguridad. Para todos aquellos que prefieran pagar siempre lo mismo para estar más tranquilos, también hay alternativas atractivas a tipo fijo a un plazo de 15 años como:

-Coinc. La hipoteca fija de Coinc tiene un tipo de interés nominal de 1,25% a 15 años y no tiene requisitos de vinculación.

-MyInvestor. Este préstamo fijo tiene un tipo de interés nominal a 15 años del 1,29% pero exige disponer de nóminas domiciliadas por importe superior a 4.000 euros y solo financia hasta el 70% del valor de tasación.

-OpenBank. El tipo aplicable de su hipoteca fija a 15 años es del 1,30%, con el requisito de domiciliar una nómina de 900 euros o 1.800 si son dos los titulares.

OCU avisa de que aunque estas ofertas tienen tipos de interés más bajos, a cambio exigen elevados requisitos de vinculación, como la contratación de seguros de vida, lo que encarece el préstamo. Además, recuerda que aquellos que hubieran contratado en 2016 una hipoteca de 100.000 euros a 15 años a tipo fijo, a día de hoy habrán pagado un sobrecoste de más de 4.000 euros respecto a la misma hipoteca a tipo variable.

Tipo mixto: la peor opción

La peor opción para los clientes, incluso peor que las hipotecas a tipo fijo, son las de tipo mixto. Estos créditos reúnen lo peor ambos créditos. “Ofrecen precisamente un tipo fijo al principio del préstamo, privando así al cliente de aprovechar los bajos tipo de interés actuales; y un tipo variable después, que es cuando las subidas serán más probables”, subraya la Organización de Consumidores y Usuarios