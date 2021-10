¿Se puede adelgazar mascando chicle? Mercadona se ve envuelto en la polémica

Desde hace semanas se habla mucho de un producto de Mercadona pero al contrario de lo que muchos piensan, esta vez no es porque haya desatado la locura , que también, sino porque sus famosos chicles adelgazantes se han visto envueltos en una polémica que ha llegado hasta la OCU para dejar claro si realmente se puede adelgazar mascando chicle.

Este producto llegó en verano a las tiendas físicas de Mercadona prometiendo un efecto milagro, ya saben, final de vacaciones en las cuales los excesos nos pasan factura en la cuesta del mes de septiembre, que es casi más difícil que la de enero si me apuran. Los clientes se lanzaron como locos a por esos chicles adelgazantes que prometen reducir nuestra talla solo a base de eso, de mascar chicle, gracias a un ingrediente “secreto” como es el zinc y sus probióticos .

¿Realmente ayudan a adelgazar?

Seamos sinceros, no hay productos milagro con los que uno pueda adelgazar así por arte de magia sin hacer ejercicio, llevar una vida sana y una dieta equilibrada. Todos lo sabemos. Eso no quiere decir que las personas no prueben desde gominolas que hacen que crezca el pelo hasta dietas que pueden ser perjudiciales para nuestra salud.

Estos chicles son presentados como reductores pero realmente en la propia caja lo único que pone es que el zinc (uno de los componentes de estos chicles) es un mineral con efectos en el metabolismo y que lo que hace es contribuir al metabolismo normal de las grasas y los macronutrientes. Realmente el zinc es un mineral que se puede encontrar de forma natural en muchos productos como la carne roja, el marisco y las almendras. Que contribuya al normal metabolismo de las grasas no significa que ayude a adelgazar.

Los chicles de Mercadona que están a la venta bajo su marca propia Deliplus se venden en paquetes que contienen 30 grageas. Y especifica en el propio paquete que no debe excederse la ingesta de más de dos chicles al día, porque como ocurre con otro tipo de pastillas que se venden por ejemplo en parafarmacias, estos chicles pueden tener en su cuerpo efectos laxantes. Entre el listado de ingredientes vemos nada de azúcar pero sí muchos edulcorantes, con lo cual tampoco es que eso sea lo más “saludable” para nuestro cuerpo.

El famoso nutricionista Carlos Ríos ya habló sobre estos chicles, que para él son una pérdida de tiempo y de dinero. Cierto es que en el mismo envase de los cicles reductores de Mercadona nos recuerdan que lo importante es llevar una dieta sana y combinarla con actividad física. Evitar el sedentarismo y comer variado y adecuadamente es lo único que hace que lleguemos al peso ideal pero si usted en vez de mascar cualquier otro chicle en sus ratos libres prefiere hacerlo con los chicles reductores con sabor a menta pues tampoco es que le vaya a estropear el cuerpo. Por 3,95 euros los tiene a la venta en todos los supermercados físicos y en la tienda online de la cadena valenciana.