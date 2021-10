Inicio de los viajes del Imserso: en el mejor de los casos en diciembre, en el peor, en febrero de 2022

“Hay zonas de España donde si los viajes del Imserso no funcionan ya, o casi ya, habrá que cerrar hoteles e ir al ERTE, no por la Covid-19, sino porque el Gobierno no ha hechos sus deberes”, alerta Nuria Montes, secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), en declaraciones a LA RAZÓN. Los hoteleros lo advirtieron: la lentitud en la publicación de los pliegos y en la adjudicación de los lotes del programa de turismo del Imserso dejaría tiradas a cientos de empresas turísticas que en temporada baja se nutren de estos viajes. Pese a que el Ministerio de Derechos Sociales realizó la adjudicación provisional de los viajes del Imserso el pasado 7 de octubre, la adjudicación definitiva, los posibles recursos de las adjudicatarias, el lanzamiento de los paquetes turísticos y la contratación de estos aún siguen en el aire. Con tantas tareas pendientes, hoteleros (Hosbec y Cehat) y fuentes cercanas a las agencias que se han hecho con los lotes estiman que, en el mejor de los casos, los viajes arrancarán a principios de diciembre, y en el peor de ellos, en febrero de 2022.

Esto es solo responsabilidad del Imserso Nuria Montes, secretaria general de Hosbec

Tras la adjudicación provisional, Mundiplan y “Turismo Social” tienen un mes para presentar todo la documentación que les requiere el Gobierno, es decir, hasta la primera semana de noviembre. A continuación se procede a la adjudicación definitiva, pero entonces las empresas licitadoras tienen 20 días para presentar recursos. Fuentes de “Turismo Social” afirman estar en pleno proceso de análisis y no descartan la opción de recurrir. En tal caso, el plazo se dilataría aún más, ya que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) tiene un plazo de unos cinco días para pedir alegaciones y la resolución de los recursos puede demorarse un mes en total. Además, a estos periodos hay que sumar otros 40 días para que las agencias contraten los servicios y lancen los paquetes a la venta.

Este supuesto más que probable abocaría a las empresas a un escenario de incertidumbre en el que los viajes del Imserso se retrasarían hasta enero o febrero de 2020. En cambio, si ninguna empresa presenta recurso, el contrato definitivo se formalizará más rápido y, “corriendo mucho, los viajes podrían comenzar a finales de noviembre o principios de diciembre”, estima Nuria Montes. No obstante, “los primeros turistas llegarían con cuentagotas y no tirarían con fuerza del mercado turístico”, advierte.

“No será porque nosotros no lo advertimos, pero el Imserso ha hecho oídos sordos”, critica Montes. La secretaria general de Hosbec defiende que la asociación llevaba trabajando desde noviembre de 2020 en la nueva campaña del Imserso, sobre todo en la parte administrativa, a la espera de que la pandemia permitiera el regreso del programa de turismo para pensionistas. “El Imserso ha puesto de excusa la Covid para justificar el retraso en el calendario. El 10 de mayo, un día después de levantarse el último estado de alarma, debían haber tenido el concurso en la calle. Para entonces, todo el trabajo administrativo debería haber estado hecho. Además, a esa fecha, todo el colectivo de mayores de 65 años estaba vacunado. No obstante, este año los pliegos no se publicaron hasta el 5 de julio. Esto no es tarde, sino tardísimo”, subraya Nuria Montes.

Como referencia, en 2019, el último año en el que se celebraron los viajes del Imserso antes de ser cancelados por la pandemia, la adjudicación definitiva se hizo el 29 de agosto. Apenas 15 días después, los pensionistas ya podían contratar sus paquetes turísticos, lo que permitió que los viajes dieran comienzo a mediados de octubre, cumpliendo el calendario. El Imserso defiende que la reanudación de los viajes en 2021 no era posible hasta que no existiera seguridad respecto a la situación sanitaria, pero para los hoteleros esto no es excusa tras el fin del estado de alarma y el avance del proceso de vacunación. “Al menos se podría haber avanzado en la tramitación”, subraya Montes. “Advertimos de que con estas fechas los viajes no podrían empezar a mediados de octubre como prometió e insistió el Gobierno. Ahora, aquí estamos, a 20 de octubre y aún sin poder comprarlos. Esto es solo responsabilidad del Imserso”, añade la secretaria general de Hosbec.

El salvavidas del sector privado

Ante la incapacidad del Imserso para sacar adelante la temporada de otoño-invierno, hoteles y otras empresas del sector turístico se agarran a las ganas de viajar de los pensionistas españoles y a las iniciativas del sector privado. “Este segmento está todavía más falto que el resto de volver a la normalidad, ya que es el que peor lo ha pasado durante la pandemia”, explica Nuria Montes. Por ello, muchos jubilados han decidido viajar por su cuenta mediante programas privados de turismo para la tercera edad como los lanzados por Mundosenior o Club de Vacaciones. Pese a que el impulso de las agencias y de las personas jubiladas esté siendo un soplo de aire fresco para el sector, Hosbec reclama que el Imserso ponga fechas sobre la mesa para que el sector privado pueda absorber las ganas de viajar de este colectivo hasta que el programa público consiga despegar.