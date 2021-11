NH, Meliá, Barceló, Iberostar, Room Mate e incluso Paradores ofrecen descuentos de hasta el 60% por el Black Friday

El sector hotelero también se suma a los descuentos del Black Friday y ofrece cancelaciones gratuitas para reflotar la demanda, que cayó durante el otoño tras la temporada alta estival. Viajar y hospedarse un hotel fue una práctica prohibida durante varios meses a causa de la pandemia. Hay segmentos de la población que ya sea por edad, por cuestiones laborales o por dificultades económica no han podido volver a disfrutar todavía del placer de viajar. Por ello, grupos hoteleros como Barceló, Meliá, Iberostar, NH Hotel Group, Room Mate e incluso la sociedad pública Paradores, no han dudado en lanzar ofertas para adquirir estancias rebajadas durante todo el 2022.

Con motivo del Black Friday, la cadena hotelera Barceló ofrece descuentos de hasta el 60% para viajar a cualquiera de sus establecimientos en Europa, África, Oriente Medio y América Latina. Estas rebajas estarán disponibles para reservas desde el 22 de noviembre hasta el 1 de diciembre 2021 y para viajar hasta el 31 de diciembre de 2022. Para disfrutar de los descuentos, los interesados tendrán que introducir el código promocional BF2021 al realizar la reserva.

Meliá también ha activado descuentos en más de 250 hoteles, con cancelación y la estancia de un niño gratuitas. La oferta, activa desde este 18 de noviembre en su web, finaliza el 28 de noviembre y permite adquirir estancias rebajadas hasta diciembre de 2022. Los descuentos pueden ser de hasta el 50% en las siguientes hoteles de la marca: INNSIDE Milano Torre Galfa; Meliá Punta Cana Beach; Meliá Caribe Beach; Meliá Phuket Mai Khao; Meliá Koh Samui; Meliá Chiang Mai; Meliá Puerto Vallarta; Meliá Cozumel; Meliá Bali; ME Cabo; Paradisus Cancún; Paradisus Playa del Carmen; Paradisus Los Cabos; Paradisus Punta Cana; Paradisus Palma Real Golf & Spa resort; Paradisus Grand Cana; Paradisus La Perla; Paradisus Playa Mujeres; Sol Benoa Bali All Inclusive; Sol Kuta Bali; The Level Meliá Punta Cana Beach; The Reserve at Paradisus Palma Real.

Iberostar ya ha comenzado la cuenta atrás para lanzar sus rebajas de Black Friday. A las 00:00h de este viernes 19 de noviembre, la empresa hotelera pondrá a la venta estancias con descuentos de hasta el 60% para todos aquellos que se hayan registrado antes de esta medianoche. Los que hayan perdido este tren tendrán que esperar hasta el próximo 26 de noviembre para disfrutar de las rebajas en sus hoteles con motivo del Viernes Negro.

NH Hotel Group ha anunciado ofertas de hasta un 40% de descuento durante los próximos meses en cualquiera de los hoteles de la compañía bajo las marcas NH Hotels, NH Collection, Anantara, nhow, Tivoli o Avani. La promoción de la cadena hotelera incluye hasta un 30% de descuento en aquellas reservas realizadas desde el 16 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, ambos incluidos.

Así, se podrá disfrutar de estancias a nivel nacional e internacional compuestas por alojamiento o alojamiento con desayuno incluido desde el 23 de noviembre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022. Además, los titulares de NH Rewards, el programa de fidelización del grupo, podrán disponer de un descuento adicional de hasta el 10% sobre la tarifa promocional a través de la web del grupo o su Central de Reservas, además de las ventajas exclusivas y acumulación de puntos que ya contiene

Room Mate, la hotelera fundada por Kike Sarasola, y que ha solicitado una SEPI un rescate por valor de 52 millones (aún pendiente de aprobación), del 16 de noviembre al 1 de diciembre ofrece descuentos de hasta el 40% en todos sus hoteles y edificios de apartamentos de España, Francia, Italia, Holanda, Turquía, Estados Unidos y México. Las ofertas están disponibles en las webs de Room Mate Hotels y de Be Mate y para acceder a las mismas es necesario introducir el código BLACKFRIDAY. Además, los usuarios que se suscriban a su newsletter podrán obtener un descuento adicional. En cuanto al plazo, se podrán realizar reservas para viajar hasta el 30 de junio de 2022.

Las Cajas Regalo de Paradores

La sociedad pública Paradores tampoco se ha querido perder esta maxijornada de rebajas y ha optado por lanzar descuentos del 25% en sus Cajas Regalo y la ampliación de validez hasta tres años para canjearlas. Las Cajas Regalo, que se pueden adquirir en la página web de la hotelera, son para estancias de alojamiento con desayuno o media pensión y también para sus restaurantes. En concreto, ofrecen descuentos del 25% para dos noches con desayuno para dos, otro 25% para dos noches con desayuno y almuerzo o cena para dos, un 20% para cinco noches con desayuno para dos y mesa para dos por un 15% de descuento. Este 2021 la campaña de Paradores comienza el 18 de noviembre para los Amigos de Paradores, el programa de fidelización de la hotelera, y el domingo 21 para el resto de clientes.