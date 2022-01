Aldi tiene una bicicleta estática para ponerte en forma sin salir de casa

El supermercado de origen germano ha decidido que después de las comidas y cenas navideñas ha llegado la hora de ponerse en forma. Aldi suele tener en su sección de bazar productos y utensilios que son ideales para nuestros hobbys, ya hemos hablado alguna vez de sus productos tecnológicos o incluso para alguna variante de deportes como ciclismo, fitness o yoga. No todo va a ser los productos para el hogar o los pequeños electrodomésticos, sino que a veces es nuestro tiempo libre o nuestras aficiones lo que deben primar por encima de otras cosas, más ahora con la pandemia por el virus acechando todavía y con la mitad de la población en cuarentena en casa por contagio o contacto estrecho por positivo. Así que si es usted de los que quiere ponerse en forma sin moverse de casa seguro que este nuevo producto que pone a la venta Aldi va a ser su salvación.

La cadena de supermercados de Aldi ha decidido que para estar en forma no es suficiente ir andando a comprar el pan o darse un paseo y ha decidido poner a la venta varios artículos de fitness para poder realizar ejercicios completos, de forma regular y con intensidad será más fácil que nunca.

Entre ellos hay uno que tiene toda la pinta de convertirse en éxito de ventas , ya que si hay algo que no puede faltar en su rutina diaria de ejercicio es la bicicleta. Un ejercicio muy completo y que ahora gracias a Aldi podrá hacer sin moverse de su casa.

Practicar ejercicio en casa

Aún hay mucha gente que no quiere juntarse dentro de espacios cerrados por temor al virus, y aunque las vacunas han sido de mucha ayuda, los contagios entre la población no paran de crecer. Por ello todavía hay muchas personas que prefieren mantenerse en forma de manera individual en su propia casa o saliendo a la calle en zonas donde no hay mucho bullicio.

Bicicleta estática con 8 posiciones y manillas ergonómico FOTO: Aldi

La bicicleta estática fue uno de los productos más vendidos hace un par de años durante la pandemia y esta que vende Aldi promete ser uno de los grandes éxitos de ventas de la cadena gracias a su relación calidad – precio.

Los 8 niveles de resistencia que tiene la bicicleta estática de Aldi pondrán en forma sus músculos y su fortaleza. Esta bicicleta cuenta también con la función de medición del pulso mediante sensores. Posee un manillar ergonómico con funda de espuma e inclinación ajustable. El sillín también posee altura e inclinado ajustable y una comodidad digna de mencionar. Esta bicicleta estática cuenta además con un práctico soporte de toallas e incluye un portabotellas y un soporte para tablets o teléfonos para poder disfrutar de su música preferida o vídeos mientras ejercita su cuerpo. Además también cuenta con una pantalla LCD. Esta bicicleta con todas estas características puede ser suya por 159 euros.

Si es de los rezagados que aún no se ha propuesto ponerse en forma este año nuevo , Aldi le da una segunda oportunidad así que aprovéchela.