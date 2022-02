Reforma o chapuza

Con relación a la reforma laboral, la cuestión está en saber si la Mesa y la presidenta de las Cortes prevaricaron impidiendo al diputado Casero del PP que rectificase su error telemático de votación. Había tiempo para hacerlo y también precedentes. ¿Por qué no se permitió? Porque entonces al Gobierno se le hubiera caído al suelo un decreto que ha acumulado chapuza tras chapuza, mentira tras mentira. La chapuza del decreto ley. La mentira de la derogación. La chapuza de no contar con PNV y ERC en la negociación con sindicatos y patronal. La mentira de afirmar que «si no sale nos quitan los fondos europeos». La chapuza de impedir al diputado popular que corrigiera su voto. La mentira de decir que eso no se había hecho nunca antes.

Por muy pactada que esté con los agentes sociales, este remedo de reforma no es mejor que la que había. Es mejor para los sindicatos, que tendrán más dinero, más poder y más capacidad de decisión en las empresas. También para la patronal, que se va a beneficiar, como los sindicatos, de mayores fondos para la formación, palabra que encubre la financiación de ambos.

Sería buena para los trabajadores si se hubieran modificado las condiciones del despido y los salarios de tramitación. Pero justamente eso se queda como estaba. Razones todas más que sobradas para que votaran en contra tanto la oposición como los socios frankenstein. Al fin y al cabo, lo único que hubiera pasado, de no ser aprobada, es que estaría vigente la del PP. Que es la que ha permitido a Sánchez crear empleo.