Los 10 mejores países del mundo para disfrutar de la jubilación en 2022

El clima, la gastronomía, los precios asequibles, la oferta de ocio, la fiscalidad y la atención sanitaria son algunos de los ingredientes que componen la receta del bienestar. Hay lugares del mundo que son envidiados en cualquier etapa de la vida, pero cuyas cualidades ganan protagonismo durante la jubilación. España es un ejemplo de ello. Las costas y las islas españolas llevan años siendo el destino elegido por seniors alemanes, británicos y holandeses para disfrutar al máximo de sus años de retiro. Sin cargas familiares, con un amplio colchón de ahorros y buenas condiciones de salud, son muchos los que toman las decisión de jubilarse en el extranjero, pero para elegir el destino que mejor se adapte a sus necesidades es necesaria mucha información. Para hacer esta tarea más sencilla, la revista International Living, elabora cada año, desde hace tres décadas, el Índice Global de retiro anual. Este clasificación se elabora en base a la experiencia de personas jubiladas que han recorrido cada rincón del mundo y teniendo en cuenta los múltiples factores citados que componen la receta del bienestar. En 2022, estos son los 10 mejores destinos para disfrutar de la jubilación.

1. Panamá

Un año más, Panamá se coloca a la cabeza del ranking por su ubicación, su clima, su naturaleza, su ocio y su cordial población. A solo tres horas de vuelo desde Miami, está perfectamente ubicada entre América del Norte y América del Sur. Los días en este país caribeño son cálidos y templados, tiene un gran biodiversidad y unas ventajosas condiciones fiscales para los jubilados extranjeros, ya que no deben tributar por sus pensiones y la obtención del visado es sencilla y ofrece grandes ventajas a este colectivo, como descuentos en diversas actividades.

La ciudad de Panamá

2. Costa Rica

Las grandes cualidades que han hecho famoso a este país entre los mayores son el clima tropical, el bajo coste de vida, sus amigables lugareños, una atención médica asequible y, por supuesto, su belleza natural. “Pura vida”, la frase refleja perfectamente lo que supone trasladarse a Costa Rica. Con unos 500 dólares se puede alquilar una vivienda amueblada y por una cifra de entre los 180.00 y 200.00 comprar la casa de sus sueño con vistas al mar. Precisamente, otras grandes ventajas que ofrece el país a los jubilados son la facilidad de acceso a propiedades inmobiliarias, al permiso de residencia y, de nuevo, la exención de tributar por la pensión. Ubicada en América Central entre Nicaragua y Panamá, una región a menudo plagada de disturbios políticos y civiles, es bueno saber que Costa Rica sigue siendo un faro de estabilidad, democracia y ese anhelado estilo de vida relajado. Sin ejército desde 1948, es conocida como la Suiza de Centroamérica.

Una mujer practica yoga en una tabla en una laguna desde donde se aprecia el volcán Arenal en la zona de la Fortuna de San Carlos el 28 de agosto de 2020, al norte de San José (Costa Rica) FOTO: Jeffrey Arguedas EFE

3. México

México es el refugio de retiro original para estadounidenses y canadienses. El país reúne una gran variedad de climas, culturas, paisajes y estilos de vida, que van desde bulliciosos resorts de playa hasta tranquilos pueblos rurales y pintorescas ciudades coloniales a las principales áreas metropolitanas. El Índice Global de retiro anual lo define como un país con bienes inmuebles accesibles, buena comida a precios económicos, atención médica de bajo coste y entretenimiento barato. De México se podría decir que es bastante inseguro y con unas altas tasas de criminalidad pero hay zonas del país donde esto no sucede. Un lugar ideal si el jubilado se instala en alguna playa paradisiaca huyendo de ciudades como México D.F donde la inseguridad es más palpable.

Playas del centro recreativo de Cancún, en el estado de Quintana Roo, del caribe mexicano FOTO: Alonso Cupul EFE

4. Portugal

Portugal se hace con el cuarto puesto del ranking elaborado por International Living, pero en 2020 llegó a hacerse con la primera posición. No es de extrañar que Portugal haya encabezado las listas de los mejores lugares para jubilarse a lo largo de los años. Este pequeño país en la esquina suroeste de Europa tiene algo para todos. Ciudades vibrantes llenas del encanto del Viejo Mundo, kilómetros de playas de arena dorada, colinas verdes y onduladas, uno de los mejores servicios de salud del mundo, bajo coste de vida y seguridad. Portugal es uno de los países más económicos de Europa y tiene unas ventajas notables para aquellos que quieran vivir su edad dorada allí. Hasta 2020, Portugal permitía cobrar la pensión de forma bruta sin retenciones durante diez años con la única condición de vivir en el país durante 183 días como mínimo al año, pero en 2020 el Gobierno luso decidió establecer un impuesto del 10% para aquellos jubilados que cobren una prestación de su país de origen y residan en Portugal como “no habituales”.

Algarve, en Portugal FOTO: Viajes El Corte Inglés Viajes El Corte Inglés

5. Colombia

Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo y donde se congregan pueblos coloniales y prósperas ciudades cosmopolitas; lugares para disfrutar de la montaña y pueblos de playa del Caribe para tomar el sol. En cuanto a salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al sistema de salud de Colombia en el puesto 22 de los 191 países que revisa. Eso es mejor que Canadá, que ocupa el puesto 30 y Estados Unidos, que ocupa el puesto 37. Los trámites y requisitos para obtener una visa son puntos positivos. El coste de la vida es bajo así una persona puede cenar por menos de 8 euros, por ejemplo. Como en el caso de México puede preocupar la inseguridad pero instalándose en otras ciudades se puede vivir con bastante tranquilidad, que es lo que buscan los mayores.

Imagen de Cartagena (Colombia) FOTO: PROCOLOMBIA

6. Ecuador

El siguiente destino de esta clasificación es Ecuador. Según este índice de jubilación los que eligen Ecuador gozan de atención médica asequible y se benefician de exenciones en ciertos impuestos, como el IVA y descuentos en eventos culturales o transporte, entre otras ventajas. “Hay pocos lugares donde vivir sea tan económico como en Ecuador”, señala la publicación. De hecho, según el índice “los precios en los mercados locales son tan bajos que es difícil comprar más de 15 dólares en frutas y verduras. La ayuda doméstica está disponible por 20 dólares por cuatro horas de limpieza y no es necesario pagar facturas de calefacción y aire acondicionado en la mayor parte del país debido al clima templado”. El coste del transporte público también es asequible para los jubilados lo que hace posible que puedan vivir sin tener un vehículo propio.

Vista de la bandera de Ecuador izada en la Plaza del Centenario de la ciudad de Guayaquil (Ecuador) FOTO: Marcos Pin EFE

7. Francia

Francia es un destino increíblemente hermoso que deja indiferente a pocos visitantes ante sus múltiples encantos. Con una cultura cautivadora e impresionantes paisajes naturales, esta tierra histórica de buen vino y suntuosa cocina es una excelente opción para retirarse en el extranjero. No obstante, el coste de vivir en Francia quizás no resulta especialmente atractivo para los jubilados españoles, que pueden encontrar opciones costeras, de montaña o ciudad mucho más asequibles en la geografía española. Por otro lado, los jubilados valoran especialmente su sistema sanitario, por la facilidad para tener obtener cita y cambiar de médico, pero no tiene sanidad universal.

Vista de la ciudad de Marsella (Francia)

8. Malta

Malta es “una mezcla del sur de California, con la Toscana, España y una pizca de la isla griega de Creta”. Así define International Living a este país donde, de su población de 500.000 habitantes, el 15% son expatriados. Sus parajes naturales y su estilo de vida son sus principales puntos fuertes. No obstante, el coste de la vivienda o de la restauración no es precisamente económico, pero lo que pagas en comida lo ahorras en transporte. El país es tan pequeño que no es necesario contar con un coche. En cuanto a la atención médica, la de Malta es de alta calidad y ocupa el quinto lugar en el mundo. Eso lo convierte en un popular destino de turismo médico.

Las salinas de Qbajjar es un ejemplo de la esencia natural de Gozo (Malta)

9. España

“España seduce a los jubilados con más de 300 días de sol y 3.000 millas de costa”, así vende a España la revista International Living. Aunque no está en el top 3 del ranking, nuestro país ha sido durante mucho tiempo el destino de jubilación favorito para británicos, alemanes, holandeses y otros europeos del norte. Ahora más norteamericanos están descubriendo su encanto. Y no es de extrañar. El buen clima, el nivel de vida así como la personalidad abierta y amable de los españoles son algunas de las razones. La gastronomía española gusta mucho fuera de nuestras fronteras debido a lo saludable y la gran variedad de productos frescos que se pueden comprar a precios aceptables.

Los transportes públicos son eficientes en las ciudades y por ejemplo los autobuses tienen precios asequibles en comparación con otros países. De hecho muchos jubilados procedentes de Alemania o países nórdicos eligen destinos de costa y forman allí pequeñas colonias. Los jubilados valoran además el sistema de salud español ya que según la Organización Mundial de la Salud, España cuenta con uno de los mejores sistema sanitarios del mundo. Se valora también que España sea una de las sociedades más abiertas y amigables con LGBTQ del mundo. Además, la revista también destaca como punto positivo que el Gobierno esté desarrollando un visado para nómadas digitales.

Puerto Banús (Málaga) FOTO: Archivo Archivo

10. Uruguay

El top 10 lo cierra Uruguay, que entra por primera vez en este ranking. Situado entre Argentina y Brasil, este pequeño país se ha colado en la clasificación por su cultura igualitaria, Seguridad Social para todos los trabajadores, vacaciones pagadas y atención médica integral. International Living define a Uruguay como “el país más democrático de América Latina” y presume de tener “la clase media más grande del hemisferio occidental”. Entre las zonas en las que asentarse, la publicación destaca Montevideo que, pese a ser la capital, es una ciudad conocida por sus calles arboladas, sus grandes parques verdes y su paseo costero frente al Río de la Plata. Y también Punta del Este, el balneario más renombrado de Sudamérica.