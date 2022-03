Mercadona pone a la venta unos dulces que no podrás parar de comer

Es cierto que cada vez que la cadena valenciana de supermercados saca algo novedoso vuela de las estanterías, ya sea en sus productos de la sección de Perfumería y Cosmética, o con sus productos alimenticios. Parece que cuando vamos a hacer la compra nos llaman a gritos esos cartelitos amarillos en los que pone “novedad” y nos lanzamos a por ellos aun sabiendo que algunos se quedarán en el olvido pero muchos otros no podremos dejar de comprarlos cada vez que vayamos al super.

Eso pasa con una de las últimas novedades del supermercado en cuestión de dulces , que ha puesto a disposición en todos sus centros físicos y por su puesto en su página web, y que una vez que los prueben no podrán eliminarlos de su lista de la compra.

Pastas típicas de Portugal

El último producto que ha llegado a Mercadona son unas pastas típicas de Portugal que muchos clientes han descubierto gracias al supermercado valenciano y que tienen un nombre de lo más peculiar, puesto que estos “lagartos” (así se llaman estas galletas) han sido un auténtico boom de ventas y han tenido una gran acogida en nuestro país, llegando a venderse más de 6.500 paquetes al día.

Pastas de Canela y Lagartos al limón en el lineal de Mercadona. FOTO: Mercadona

Estas pastas lagartos junto a la otra novedad de Mercadona en cuestión de dulces, unas pastas de canela de la marca Hacendado , han llegado para quedarse y son ideales para tomar en el desayuno, merienda o a cualquier hora. Estos dulces son realizados por el proveedor Totaler Carlos Gonçalves en su fábrica de Portugal.

¿Pero qué tienen estos lagartos a los que hemos sucumbido? Los lagartos son unas pastas con aroma de limón típicas del país vecino que nos recuerdan a una mezcla entre pastas de té y galletas , de las que no podremos parar de comer. Su textura crujiente y ese sabor a limón (no muy fuerte) hacen que sean unos dulces esenciales en casa para los más golosos.

Por otro lado, las pastas de canela que vende Mercadona como novedad, de las cuales el supermercado vende más de 5.000 paquetes diarios son aún más deliciosas si cabe. Estas pastas son el acompañamiento tradicional para la hora del café o el té , pero tienen muchas posibilidades y ¡se comen solas!. Al igual que los lagartos se elaboran en las instalaciones de Portugal del proveedor Carlos Gonçalves.

Si aún no las ha probado, seguro que no podrá resistirse, si no se decide por alguna de las dos siempre puede probar ambas, seguro que repite.