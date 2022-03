Planas, nulo embajador del campo

El incompresiblemente todavía ministro de Agricultura, Luis Planas, que presume de carrera diplomática porque ha sido embajador, por nombramiento político eso sí, dos veces, en Marruecos y ante la UE durante la época de Zapatero, está resultando una nulidad como embajador del campo y el medio rural ante el resto del Gobierno. Pero, vayamos por partes. Primero, como responsable directo de la política agraria, algo estará haciendo mal, digo yo, para que bajo su mandato, que va ya para cuatro años, los agricultores y ganaderos hayan protagonizado las mayores oleadas de protestas de este siglo y, con la de ayer, la que probablemente sea la mayor protesta del campo y el medio rural en Madrid desde la llegada de la democracia.

En segundo lugar, es verdad que la gente del campo tiene problemas que son competencia de otros Ministerios como Economía (Calviño) Transición Ecológica (Ribera), Hacienda (Montero), Consumo (Garzón), Trabajo (Díaz) o Seguridad Social (Escrivá), que en unos casos no se han solucionado o en otros se han creado de la nada, como la polémica sobre el consumo de carne o la prohibición de la caza del lobo. Pues bien, estos hechos han demostrado que Planas es muy mal embajador del sector agrario ante sus compañeros, porque, o bien se ha puesto de perfil cada vez que surge un problema (tardó más de diez días en aparecer tras la última «garzonada») o bien pinta muy poco y tiene escaso peso político dentro del Gobierno de Sánchez, porque no le han hecho caso.

No sé si el acto de protesta de ayer en Madrid servirá para algo y si este Gobierno, que ha sido tan beligerante con el campo y el medio rural (a las pruebas me remito), atenderá algunas de sus reivindicaciones. Lo que sí es evidente es que nos encontramos ante una manifestación multitudinaria en Madrid, que, insisto, es la más importante de este siglo y probablemente, la más masiva de toda la historia de la democracia en España, que pasará a la historia y que se ha hecho durante el mandato y «gracias» a la gestión de Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Teresa Ribera, Yolanda Díaz, Luis Planas, María Jesús Montero, José Luis Escrivá y Luis Planas. Y eso es un hecho que ya no mueve nadie.