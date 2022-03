El Gobierno adelanta a este jueves la reunión con el transporte pero ignora otra vez a los huelguistas

El Gobierno adelanta a mañana la reunión con los transportistas, pero sin contar con la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte, la convocante del paro que está dando lugar a graves problemas de abastecimiento en toda España. Según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales, el Ejecutivo pasa del viernes al jueves la reunión con los transportistas para abordar y definir un paquete de medidas que consiga paliar el impacto del precio de los carburantes en su actividad, pero solo se reunirá con las patronales que califica de “legítimos representantes del sector”, es decir, con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, también asistirá a la reunión, como ya hizo el lunes junto a las ministras de Hacienda y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María Jesús Montero, y Raquel Sánchez, respectivamente. Además, las mismas fuentes gubernamentales han señalado que la intención del Departamento de Calviño es “no levantarse de la mesa hasta que no haya acuerdo”. El lunes ya se avanzaron varias medidas como 500 millones en mayores bonificaciones fiscales al gasóleo, pero faltaba su concreción, algo que se iba a hacer el viernes y finalmente se hará el jueves.

Una reunión que no da voz a los convocantes del paro

Esta serie de reuniones está teniendo lugar al margen del paro de transportistas que convocó la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte, una asociación minoritaria de autónomos y pequeñas empresas, pero que ha provocado un fuerte desabastecimiento en las industrias. Los convocantes de los paros aseguran que no darán su brazo a torcer hasta que el Gobierno no les garantice por escrito que no van a volver a trabajar por debajo de coste. Porque, ahora mismo, con el gasóleo en el entorno de los 1,8 euros por litro, aseguran que pierden dinero. Según afirman fuentes de esta asociación a LA RAZÓN, “ahora mismo, el 60% de las empresas paradas están en quiebra técnica”. Unas 60.000 pequeñas y medianas compañías que, aseguran, llevan más de un mes poniendo dinero de su bolsillo.

La indignación del sector por la falta de medidas concretas ha ido “in crescendo”. Tanto es así que tras la reunión del lunes, Fenadismer, Fetransa y Feintra, tres organizaciones mayoritarias que sí están representadas en el CNTC, si bien no se sumaron al paro, sí dieron a sus asociados libertad para parar la actividad, hasta que se concretasen las medidas anunciadas. De esta manera, se abrió la puerta a que otros 50.000 camiones se sumasen al paro.

Sánchez, convencido de llegar a un acuerdo esta semana

Mientras que el sector lleva ya 10 días en ‘armas’ por la falta de una solución a los elevados precios del combustible y no se plantea abandonar la protesta hasta lograr una respuesta satisfactoria, el Gobierno está convencido de poder llegar a un acuerdo con transportistas esta misma semana. Así lo ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, interpelado por los portavoces del PP, Cuca Gamarra, de ERC, Gabriel Rufián, y de Más País-Equo, Íñigo Errejón, sobre la actual crisis económica a partir de la invasión rusa de Ucrania. “Vamos a llegar a un acuerdo esta semana, estoy convencido, para amortiguar muchas de las consecuencias del alza del precio de la gasolina y del gasoil”, ha declarado.

En sus intervenciones, Sánchez no ha detallado ninguna de las medidas del decreto ley que aprobará el próximo 29 de marzo, a la espera de las reuniones del Consejo Europeo de esta semana, pero ha expresado su confianza en poder alcanzar un acuerdo para “proteger a los más vulnerables” y “distribuir desde un punto de vista de justicia social las cargas económicas de la guerra”.

Este jueves, a las 16:30 horas, Raquel Sánchez también se reunirá con la segunda de las ramas representadas en el CNTC, la de viajeros, que congrega las actividades que efectúan los autobuses, taxis, VTC y ambulancias, también afectadas por el incremento de los carburantes, un impacto que se suma al que ya recibieron por la crisis del Covid-19, cuando se limitó la movilidad al máximo. El colectivo del transporte de viajeros por carretera se ha sumado a la protesta por el precio de los combustibles convocando una manifestación para el próximo domingo en Madrid.