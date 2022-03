Las pequeñas gasolineras se revuelven y avisan de que no pueden adelantar el descuento de los carburantes

La medida estrella del plan de Pedro Sánchez para combatir los efectos de la guerra de Ucrania, la rebaja generalizada de 20 céntimos por litro en el precio de los carburantes desde el 1 de abril hasta verano, choca frontalmente con la capacidad de maniobra financiera de una buena parte del sector de las gasolineras. Según ha denunciado esta tarde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), que agrupa a 4.000 pequeñas y medianas empresas del sector de las algo más de 11.000 que hay en total en España, las estaciones de servicio de estas compañías no podrán aplicar la medida si tienen que adelantar los descuentos de sus fondos.

“A la espera de conocer los detalles de las medidas que previsiblemente aprobará mañana el Consejo de Ministros, la Asamblea de CEEES advierte de que si lo que pretende el Gobierno es que sean las pymes y micropymes del sector quienes financien la iniciativa, la realidad es que ésta quedará sin efecto. No porque las estaciones de servicio no deseen contribuir al éxito de la misma, sino porque directamente no pueden hacerlo”, ha advertido en una nota de prensa CEEES, que ha pedido aclaraciones “urgentes” al Gobierno sobre sus planes.

Medida ineficaz

Según ha advertido esta organización, “ni muchos operadores mayoristas ni por supuesto los distribuidores minoristas tienen capacidad para adelantar esas cantidades, por lo que la pretensión del Gobierno será absolutamente ineficaz si no se articulan mecanismos que

–al igual que se ha hecho en otros países de nuestro entorno– garanticen que las medidas aprobadas mañana por el Consejo de Ministros tengan un impacto positivo en los bolsillos de nuestros clientes”.

Desde esta organización consideran en este sentido que es fundamental la reducción temporal del IVA que se aplica a los carburantes del 21% al 10%, en línea con la medida adoptada por el Ejecutivo el pasado verano en relación al precio de la electricidad, así como la bajada el mínimo permitido por la UE del Impuesto de Hidrocarburos. También solicitan el incremento de la cuantía de devolución del gasóleo profesional, que pasaría de los 4,9 céntimos por litro a 19,9 céntimos por litro, así como la ampliación de este beneficio al transporte ligero. Igualmente, abogan por la exención temporal de las diferentes obligaciones medioambientales que han de cumplir los operadores mayoristas y la puesta en marcha de una línea ICO de liquidez para las empresas del sector y otra que permita a las pymes del sector garantizarse el suministro de carburantes. En estos momentos, los costes de aprovisionamiento de una estación de servicio “son excepcionalmente elevados y en lo que llevamos del mes de marzo se han visto disparados”, ha asegurado CEEES. Las pymes y micropymes del sector han de actualizar los avales que deben presentar ante los operadores mayoristas para que estos les sirvan el producto y “esas obligaciones son en muchas ocasiones ciertamente difíciles de cumplir”. De hecho, esta patronal ya ha advertido de que si los precios se mantienen en cotas tan elevadas, hay estaciones que no podrán comprar carburante y tendrán que cerrar de forma provisional.