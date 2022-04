Las gasolineras se quedan sin liquidez y el anticipo del Gobierno para los 20 céntimos no llega

Cuatro días después de la entrada en vigor de la bonificación de 20 céntimos para los combustibles, el dinero prometido por el Gobierno a las pequeñas y medianas estaciones de servicio en concepto de adelanto para afrontar el pago no llega. El que hay en caja, a muchas gasolineras está a punto de no llegarles para mantener su actividad. Algunas, advierten desde el sector, siguen siguen de hecho cerradas. Y otras que están teniendo problemas con el formulario telemático habilitado por la Agencia Tributaria para reclamar el dinero avisan de que, como no llegue pronto, también cerrarán. “No van a seguir adelantando dinero si saber no cuándo lo van a recuperar sino si lo van a recuperar”, según aseguran desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), que agrupa a unas 4.000 de las 11.650 estaciones de servicio que hay en España.

Algunas pequeñas gasolineras han adelantado ya 4.000 euros que, según explican desde la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), les han dejado temblando. “De momento no han llegado los anticipos y la capacidad de liquidez de muchas empresas se está acabando”, según ha advertido su secretario general, Víctor García, a Efe. Compañías de mayor tamaño como la jienense Petroprix, que cuenta con unas cien estaciones de servicio automáticas, han adelantado ya de sus fondos cerca de un millón de euros, según ha explicado en un comunicado. La cadena registró entre el viernes y el domingo “un nuevo récord de repostajes” al superar los 200.000 clientes.

El sector denuncia, además, que aunque el Gobierno les vaya a conceder un adelanto, se va a seguir causando un quebranto en sus cuentas. Hacienda ha establecido que las estaciones de servicio pueden solicitar el equivalente al 90% de sus ventas mensuales de 2021. Pero el consumo ahora, según advierten, es muy superior al de entonces, cuando había todavía restricciones a la movilidad por la pandemia. Según sus cálculos, ese 90% equivale al 50% que ahora venden, por lo que tendrán que seguir adelantando 500 euros de los aproximadamente 1.000 que calculan les cuesta cada día que pasa la iniciativa del Gobierno.

Tribunales

Ante la delicada situación económica en la que está dejando la medida al sector, la patronal que representa a las gasolineras “low cost” (de bajo coste) estudia incluso recurrir el descuento ante los tribunales, ya que en su opinión el Ejecutivo tiene una «responsabilidad patrimonial» en el perjuicio causado al sector. En un comunicado difundido hoy, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) denuncia «la asfixia económica de muchas pequeñas y medianas empresas» a la espera de recibir los anticipos de la Agencia Tributaria. «Somos colaboradores de la Administración pero no tenemos los recurso para ser su banco», criticó esta asociación.

Aesae ha alertado, asimismo, de que “la mayor parte de las estaciones” no está aplicando correctamente la rebaja de 20 céntimos debido a que Hacienda exige que la bonificación se haga sobre el precio de venta, mientras que en algunas cadenas se está optando por otras vías (por ejemplo, aplicándolo en el precio antes de IVA). “Tienen por tanto un riesgo adicional de no poder recuperar el dinero anticipado al Gobierno por no haber hecho correctamente la liquidación”, advirtieron.