¿Cómo debo actuar si Hacienda aún no me ha devuelto el dinero de la Renta?

La devolución del dinero de la declaración de la Renta puede ser muy importante para muchos contribuyentes... y es lógico que se sientan frustrados cuando ven que no se les ha ingresado el dinero. Al fin y al cabo, son muchas las obligaciones que deben afrontar los españoles todos los meses, y esta partida puede ser vital para su economía familiar... y más ahora que la inflación está provocando la continua pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos de nuestro país.

Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria un día antes de que dé comienzo el inicio por internet de la Campaña de la Renta 2021, en una oficina de la Agencia Tributaria, a 5 de abril de 2022, en Madrid (España) | Fuente: Marta Fernández Jara / Europa Press FOTO: Marta Fernández Jara Europa Press

Lo primero que debemos tener claro cuando nos enfrentamos a esta situación, es que -en realidad- la Agencia Tributaria tiene un plazo de hasta 6 meses para devolverte el dinero desde que inició la campaña de la renta (que este año comenzó el pasado miércoles 6 de abril). Dentro de este margen, no hay mucho que podamos hacer para acelerar el trámite... por muy frustrante que pueda ser la situación.

Normalmente, la Agencia Tributaria realiza este procedimiento de una forma bastante ágil y los contribuyentes suelen tener acceso a este dinero una o dos semanas después de haber presentado la declaración de la renta. Aunque tampoco debemos alarmarnos si tarda un mes, porque entra dentro de lo normal.

Sin embargo, todos los años se dan algunos retrasos mayores. Por ejemplo, si el volumen de declaraciones pendientes de revisión es muy grande o si a la Agencia Tributaria no le cuadra alguno de los datos que has aportado, podrían tardar más de 6 meses. Aunque si la devolución se demora más allá del 1 de enero del año entrante, Hacienda estará obligada a devolverte el dinero que te corresponde, y además, unos intereses por la demora.

¿Cómo debo actuar si el dinero no llega?

Vista de una sede de la Agencia Tributaria al comienzo del plazo para presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) | Fuente: EFE/E.NARANJO FOTO: Emilio Naranjo EFE

Si no existe ninguna incidencia, la Agencia Tributaria te devolverá el importe de la renta, sin que tu tengas que hacer nada más que presentar la declaración. Y si hay un retraso, no tienes por qué presentar ninguna reclamación; porque -en la gran mayoría de los casos- la situación se solucionará por sí sola. Y Hacienda no va a agilizar el proceso por más que consultes por tu declaración... así que, lo mejor que puedes hacer es tomártelo con calma.

Ahora bien, si Hacienda sí detecta una incidencia, te hará llegar un requerimiento para que aclares la información que has aportado o para que añadas alguna información adicional. Este requerimiento se realizará por correo certificado y a través de una notificación en la sede electrónica; donde se te indicará cuál es el problema y qué pasos debes seguir para solucionarlo, lo que suele ser bastante sencillo.

Si no has recibido ninguna notificación y te estás impacientando, lo que puedes hacer es tratar de averiguar el motivo detrás de este retraso. Y para hacer eso, solo tienes que consultar el estado de la declaración de la renta a través de ‘Renta Web’ mediante el certificado digital, el DNI Electrónico, la Cl@ve PIN o con el número de referencia de tu IRPF. De esta forma, podrás conocer el estado de tramitación de tu declaración y podrás saber si efectivamente existe alguna incidencia de la que no hayas tenido noticia.

El único caso en el que podríamos intervenir para intentar acelerar el proceso es cuando vemos el mensaje “Su declaración está siendo comprobada”

La declaración de IRPF puede estar en tres estados:

“Su declaración se está tramitando” : La Agencia Tributaria ha recibido la declaración, pero todavía no ha iniciado la revisión.

“Su declaración está siendo comprobada” : Hacienda está comprobando que los números y los datos que has aportado en tu declaración de IRPF son los correctos.

“Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria”: Hacienda ya ha terminado de revisar todos los datos de tu declaración, y sólo le queda dar la orden para ingresar la devolución en tu cuenta bancaria.

El único caso en el que podríamos intervenir para intentar acelerar el proceso es cuando vemos el mensaje “Su declaración está siendo comprobada”. En este caso, lo que podemos hacer es pedir cita en la web de la Agencia Tributaria para personarnos en sus oficinas y ofrecer nuestra colaboración para aportar la información necesaria que aclare la discrepancia. Aunque también tenemos la opción de poner una reclamación, rellenando este documento en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.