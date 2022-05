¿Tendremos que pagar por usar las autovías este verano?

Tras salir a la luz, en mayo del año pasado, el Plan de Recuperación del ejecutivo español enviado a Bruselas por el cual el Gobierno de Pedro Sánchez empezaría a cobrar por el uso de las autovías y demás carreteras del Estado, los debates no han dejado de sucederse. De la misma manera, las cuestiones acerca de cuándo será implantada, qué carreteras se verán afectadas y cómo se pagará el uso de estas autopistas, siguen generando dudas entre la población de nuestro país. Por lo tanto, y mirando de cara a las cada vez más próximas vacaciones de verano, desde LA RAZÓN hemos recopilado todo lo que sabemos acerca de estas nuevas medidas, para que planeemos nuestros viajes de manera que podamos disfrutar de la época estival de la mejor forma posible y sin ningún tipo de preocupación al respecto.

¿En qué se basa?

GRAF5281. MADRID (ESPAÑA), 03/04/2020.- Autopista A-6 en su salida de Madrid. EFE/Kiko Huesca . EFE/Kiko Huesca FOTO: Kiko Huesca EFE

En un principio, en el plan del Gobierno español presentado a Bruselas, que tiene como objetivo financiar las vías tras el fin de las concesiones en algunas autopistas de nuestro país, se plantearon dos modelos. La viñeta utilizada en algunos países europeos, que se trata en una especie de tarifa plana, permite utilizar las carreteras del país o directamente una tarificación por distancia recorrida, más concretamente, de un céntimo de euro por kilómetro.

Tras estudiar ambas opciones, el ejecutivo descartó casi por completo la primera opción y muy posiblemente el que entrará en vigor se basará en esa tarificación. Esto será una especie de recargo para aquellos que circulen por las carreteras de alta capacidad propiedad del Estado. “No lo llamaría peaje. Hablamos de que vamos a implantar un sistema de tarificación. Y no le llamaría así porque la gente cuando habla de peaje piensa en unas tarifas similares a las que se pagan hoy en las autopistas”, explicaba el Secretario General de Infraestructuras, Sergio Vázquez, en un Foro organizado por la Cadena Ser.

¿Cuándo entra en vigor?

Tramo de la autopista de la M30 durante la desescalada por el Covid-19 un día después de que el tráfico repuntara ligeramente con el inicio de la fase 0 del plan de desescalada. FOTO: Joaquin Corchero Europa Press

No parece que sea una medida que entre en vigor a corto plazo porque según explicó el ministerio hay que cumplimentar varias fases y todavía no se ha cumplido la primera, que es establecer cómo será el modelo de pago. Cuando el Gobierno no tenga listo se lo presentará a los actores implicados y tras hacer los ajustes necesarios llegará al Congreso, donde será sometido a estudio por los partidos políticos con el objetivo de lograr documento de consenso.

Además, la fuerte subida de la energía en los últimos meses parece que puede retrasarlo todo porque sería aumentar aun más la carga impositiva de los españoles en un momento en el que ya están teniendo un sobrecoste por el alza de los combustibles.

Por ello es complicado que, como se había barajado, se pueda implantar el sistema de la pegatina a partir de enero de 2023, una viñeta que todos los vehículos que circulen por las autovías de nuestro país deberán llevar, tras abonar una cantidad fija para obtenerla. Daría acceso a las vías de alta velocidad españolas y sería el primer paso para la nueva financiación de las autovías de España. Aunque esta primera medida tiene carácter provisional y la idea del Gobierno es implementar el sistema de pagar un céntimo por kilómetro.

Esta tarificación se implantará algo más tarde debido a los problemas logísticos y la gran complejidad que supone poder controlar tal movimiento de vehículos. Y aunque el Gobierno esperaba empezar a trabajar en esta medida a partir del año que viene y tener una hoja de ruta trazada antes del final de la legislatura, parece que la medida se retrasará mínimo un año. Según informó el medio “La Información” la presentación del plan previsto por el Ministerio de Transportes no será presentado este año debido a que todavía se encuentra en fase de estudio. Además, las nuevas crisis provocadas por los carburantes, que afectan directamente a los conductores, han propiciado mantener la calma en su implementación. Aunque en el País Vasco ya existe un tramo donde los usuarios de los vehículos deben pagar por utilizar la vía.