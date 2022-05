El euríbor acelera y arranca junio en su cota más alta desde 2014

El euríbor, el indicador al que están referenciadas la mayoría de hipotecas a tipo variable en España –que suponen el 75% del total– no tiene techo. Y, a decir de los analistas, no lo va a tener una buena temporada. El índice cerró mayo en el 0,287% -el valor más alto desde febrero de 2015- aunque en tasa diaria ya se acerca al 0,4%, lo que apunta a que en junio batirá esta marca no vista desde el ejercicio 2014.

Y es que como apunta Joaquín Robles, Sales & PR Manager de XTB, la inevitable subida de tipos de interés que prepara el Banco Central Europeo (BCE) para frenar la espiral de inflación provocará más incrementos del euríbor. «Hay bancos centrales como el de Reino Unido y Estados Unidos que ya han subido los tipos de interés en varias ocasiones con el objetivo de frenar el avance de los precios. En Europa, la recuperación más lenta y la diferencia de crecimiento entre los países que la componen habían retrasado la decisión para evitar una desaceleración económica. Sin embargo, la inflación ha alcanzado unas cotas tan altas que ha obligado al BCE a tomar partido», asegura Joaquín Robles.

A la espera de que se confirme la decisión del BCE, el euríbor ha pasado de -0,477% en el mes de enero a 0,287% con el que cerró en mayo y es probable que continúe apreciándose hasta niveles cercanos a 0,40%, afirma Robles. Y de ahí para arriba. El Departamento de Análisis de Bankinter, uno de los más reputados observadores de este mercado, espera que el euríbor se sitúe alrededor del 0,80% en 2023. CaixaBank Research pronostica que el índice cotizará sobre el 0,85% el año que viene.

La banca gana

La imparable subida del euríbor tiene un claro ganador, los bancos; y un perdedor, los hipotecados. En cuanto a las entidades financieras, Robles asegura que, con esta subida, las entidades financieras «verán como todo el capital pendiente de préstamos hipotecarios referenciados a tipo variable tiene un incremento de su rentabilidad y, por tanto, generan unos mayores beneficios. Esta situación ya se está reflejando en las recientes publicaciones de resultados, donde la mayor parte de las entidades se están beneficiando del ensanchamiento del margen de intereses, un incremento de los ingresos por comisiones y menores dotaciones ante una tasa de morosidad más estable», apunta.

En cuanto a los hipotecados, con la cotización actual del euríbor, un préstamos para vivienda variable a 20 años de 150.000 euros –la media de las nuevas está en algo más de 145.000, según datos del INE– con un interés de euríbor más 0,25% que se haya revisado con el euríbor de mayo incrementará su coste mensual en 49 euros. Es decir, 588 euros anuales.

Ante la irresistible subida del euribor, a los hipotecados les queda como posible solución optar por cambiar su hipoteca de tipo variable a fija. Aunque la realidad es que las entidades financieras, ante la próxima subida de tipos de interés, han comenzado ya a cambiar su oferta de préstamos para vivienda y a incrementar los precios de los fijos que tan baratos ofrecían antes para compensar los tipos negativos del euribor. Simone Colombelli, director de Hipotecas de la web financiera iAhorro, aseguró a Europa Press que las entidades financieras «poco a poco están situando su oferta de tipos fijos en torno al 2%, una cifra que era muy habitual en 2017 o 2018, pero que es casi el doble de lo que veíamos en 2021».

Tipos fijos

En la misma línea apuntan desde HelpMyCash, si bien destacando que hipotecas fijas al 2% o algo por debajo siguen siendo una muy buena opción para los compradores de vivienda. En su ranking de mejores hipotecas a tipo fijo de mayo, HelpMyCash destaca las hipotecas fijas de Evo Banco (1,94% TAE), Targobank (1,67% TAE), Ibercaja (2,21% TAE), Openbank (2,37% TAE) y Santander (2,36% TAE).

Seguir el camino inverso es, para HelpMyCash, poco recomendable. Cambiar una hipoteca fija a una variable, en este momento de incertidumbre económica, «es un desacierto» y solo resulta conveniente para clientes que pidan una hipoteca a muy corto plazo o que sepan que pueden cancelarla pronto, aseguran.