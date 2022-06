¿Cuánto cuesta reparar las averías más comunes de nuestra vivienda?

La vivienda es un elemento imprescindible y que se vuelve esencial para la mayoría de los ciudadanos ya que es el lugar donde desarrollarán la mayor parte de su vida. No obstante, en este inmueble pueden ocurrir imprevistos en el momento menos oportuno como un aire acondicionado que ya no enfría tanto, un grifo de la cocina que pierde agua y produce una gotera o un electrodoméstico averiado, los cuáles pueden conllevar un gasto elevado si no se cuenta con un seguro del hogar.

No obstante, existen ciertas reparaciones que son más habituales de lo que nos gustaría, ya que en caso de no tener una póliza que las cubra, esto repercute irremediablemente en el bolsillo de la persona que resida en esta vivienda. En este sentido, desde el portal inmobiliario de Fotocasa han hecho la selección de las cinco averías más comunes en un hogar, así como su coste de reparación.

Grifos que pierden agua

Estamos en la cocina de nuestra vivienda cuando de repente escuchamos un repiqueteo del agua contra el fregadero y vemos que es el grifo que pierde agua. Esta situación se da con más asiduidad de la pensada y pese a que arreglarlo es una tarea sencilla, no muchas personas saben cómo hacerlo e incluso ni se fían de sus propias habilidades.

Por tanto, ante esta situación lo mejor es contratar un servicio de fontanero por lo que el profesional podría cobrar 50 euros si la avería es sencilla, mientras que si este trabajo es más laborioso, el coste de la reparación podría dispararse.

Inodoro atascado

En alguna ocasión nos podemos ver ante la situación de que se nos atasca el váter y pese a que lo intentamos solucionar con el desatascador, esta herramienta parece insuficiente. En este caso, también será necesario contactar con un fontanero que revise dicha avería, cuya reparación puede tener un coste entre los 70 y 100 euros de media.

Rotura de la caldera

Los termos y las calderas también son objeto de averías con frecuencia como pérdidas de agua, falta de agua caliente o incluso que estos no calienten correctamente el agua. Son tantos los problemas que pueden surgir, que es complicado conocer de donde proviene dicha problemática, siendo necesaria la intervención de un profesional para analizar la incidencia de este aparato.

La reparación puede llegar a tener un coste elevado, que puede ir desde los 100 hasta los 300 euros de media. No obstante, si la caldera está rota y la reparación es elevada, lo recomendable será cambiarla, cuyo coste puede ir desde los 1.500 hasta los 10.000 euros dependiendo de la caldera a instalar.

Humedades y goteras

Fugas de agua en las tuberías, grietas en el baño o incluso filtraciones desde el techo pueden dar lugar a humedades o goteras, las cuáles producen manchas o malos olores en algunos casos.

En este caso no hay un precio estipulado para esta reparación, ya que esta dependerá de la gravedad y el foco en el que se encuentra dicha avería.

Enchufes rotos

El mal uso de los enchufes así como las sobrecargas pueden dar lugar a roturas, cuyo precio de reparación ronda los 50 y 60 euros. Pese a que se puede arreglar de manera individual, antes de hacerlo por cuenta propia será necesario tener en mente ls medidas de seguridad necesarias.