¿Quieres mejorar tu conexión Wi-Fi en casa? Aldi tiene la solución

La cadena de supermercados de origen germano se ha ganado un hueco en nuestros corazones y en nuestros bolsillos. Con la cesta de la compra por las nubes quedan pocos caprichos que darnos, pero Aldi ha conseguido que estemos al tanto de sus productos semanales en su sección de Bazar para poder encontrar precios increíbles en productos de calidad.

Con la llegada del verano los supermercados nos inundan con utensilios y aparatos que necesitamos (algunos no tanto) para esta época estival. Las hamacas, sombrillas, bañadores y demás enseres que uno imagina cuando piensa en las vacaciones. Lo malo es que otros también siguen trabajando en verano (no todo son las vacaciones escolares) y para ellos este aparato de Aldi va a ser un gran descubrimiento, ya que te permitirá poder trabajar en casa sin necesidad de estar pegado al rúter.

Luz indicadora de cobertura

Esta semana el supermercado Aldi tiene entre sus productos para el hogar en su catálogo un amplificador de Wi-Fi que si no tiene en casa se puede convertir en su nuevo imprescindible. Puede que este aparato le parezca “inofensivo” pero es el mejor aliado cuando has de trabajar en casa (ya sea en su vivienda habitual) o si se traslada a una segunda residencia.

Amplificador Wi-Fi FOTO: Aldi

El amplificador de Wi-Fi es un dispositivo de red conectado a un enchufe que permite ampliar el alcance de nuestra conexión a internet de manera inalámbrica. Es un utensilio muy útil porque nos permite cubrir zonas de la casa donde la señal no llega bien. Puede ser en otra planta de la casa, o que no llegue la señal potente en las habitaciones más alejadas de la habitación donde se encuentra el rúter. El amplificador de Wi-Fi mejora la señal y la estabiliza y una de sus mayores ventajas es que no requiere ningún tipo de instalación, solamente tener un enchufe a mano.

Otra de las ventajas de este aparato es que es compatible con todos los rúters Wi-Fi del mercado y tiene una velocidad de transferencia de 300 Mbps a 2.4 GHz a 360º. Además también incluye una luz indicadora de cobertura que permite encontrar la ubicación correcta para poder disfrutar de las ventajas de este aparato.

Aldi tiene disponible este amplificador Wi-Fi en todos sus establecimientos por tiempo limitado y con un precio de 19,99 €.