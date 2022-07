Índice Dow Jones: ¿qué es y qué mide?

American Cotton Oil Company: compañía predecesora de Hellmann’s y Best Foods, ahora parte de Unilever.

American Sugar Refining Company : la empresa se convirtió en Domino Sugar en 1900, ahora Domino Foods, Inc.

Laclede Gas Company : la compañía todavía está en funcionamiento como Spire Inc, aunque se retiró del Dow Jones Industrial Average en 1899.