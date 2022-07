Cuatro trucos para rebajar el coste del consumo del aire acondicionado y no pagar tanto en la factura de la luz

Al igual que en en invierno buscamos estar en casa con la calefacción puesta, con la llegada del verano y las olas de calor, no paramos de pensar en el aire acondicionado. Una herramienta con la que nos olvidamos de las altas temperaturas y podemos evadirlas en nuestros hogares, oficinas u otros edificios. Pero en consumo reiterado amenaza el incremento del coste de la luz, que ya ha venido subiendo por las crisis provocadas por la pandemia de coronavirus o la guerra en Ucrania.

Además, el aire acondicionado puede llegar a consumir hasta un 90% más de energía que un ventilador, que son otra buena opción para refrescar el ambiente y no pasar demasiado calor, aunque solo mueven el aire y no lo enfrían. Un ventilador te ayudará a que la factura de la luz no suba demasiado, pero no ofrecerá el confort o enfriar el ambiente como el aire acondicionado.

Un gran aliado pero con el peligro de que nuestras facturas nos muestren precios desorbitados. El consumo del aire acondicionado depende de varios factores, como es el SEER (cifra que valora la eficacia energética), las condiciones de emplazamiento (el espacio a climatizar), patrón de uso (los grados), el clima del entorno (dependiendo de en qué zona esté instalado, por ejemplo, en Sevilla, al haber más calor, tendrá más trabajo que en Asturias) o el precio del Kwh.

Según el comparador de precios Rastreator.com, el uso del aire acondicionado puede tener un costo que ronda los 374,4 euros al mes. Así, hay que recordar el tramo de hora punta (que es el más caro) y que va desde las 10:00 hasta las 14:00 y desde las 18:00 hasta las 22:00. En estas franjas, el precio aproximado de kWh es de 0,35 euros.

El sitio web ejemplifica un supuesto de cuánto coste acarraría el uso del aire acondicionado durante diez horas al día y sin pasar por las horas más caras. Si se encendiera durante un mes (30 días) el aire acondicionado entre las 14:00 y las 16:00 y entre las 22:00 y las 6:00, el gasto mensual sería de 138 euros. Todo lo que sea tenerlo encendido más allá de esas horas, por supuesto, supondría una incremento a ese precio.

Así, se pueden recopilar una serie de consejos para ahorrar en la factura eléctrica sin renunciar al frescor y climatización proporcionados por el uso del aire acondicionado en nuestros hogares.