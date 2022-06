Comienza el verano: ¿aire acondicionado, ventilador o “pingüino”?

La ola de calor que ha sufrido buena parte de España durante la semana pasada ha sido el preludio del verano que hoy comienza y que traerá más en los próximos meses. Algo más de un tercio de los hogares españoles están preparados para las altas temperaturas con sistemas de aire acondicionado instalados, pero la mayoría relega en otras soluciones como los “pingüinos” o unidades de aire acondicionado portátiles y los ventiladores de toda la vida. Comparamos los tres métodos para combatir el calor agobiante y las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

Ventilador

Inventado por el estadounidense Schuyler Skaats Wheeler en 1886, pocos hogares habrá sin al menos uno. Tiene de bueno que es económico, portátil con la excepción de los ventiladores de techo y consume muy poca energía. Los que mejores resultados dan son los de techo que actúan de una forma menos localizada que los de sobremesa, pie o torre, pero es conveniente que tengan giro inverso para empujar el aire caliente hacia arriba en verano y hacia abajo en invierno.

Entre sus desventajas se encuentra que, aunque puede reducir la percepción térmica en hasta cinco grados, no enfría la habitación y su efecto apenas se aprecia por encima de los 35 grados. El ruido también puede ser molesto, dependiendo del modelo.

En una ola de calor puede ser práctico al anochecer y para dormir, con las temperaturas más bajas, pero poco va a conseguir durante el día.

“Pingüino” o aire acondicionado portátil

Los conocidos como “pingüinos” o unidades de aire acondicionado portátil han ganado popularidad en los últimos años como una solución intermedia entre los ventiladores y una instalación completa de aire acondicionado.

Su principal ventaja es que realmente enfrían. No tan efectivamente como un aire acondicionado split, pero tienen un buen rendimiento bajo temperaturas altas. No necesitan instalación y pueden ponerse en cualquier habitación con una ventana dado que requieren una toma externa de aire a través del tubo que incorporan. Son más caros que los ventiladores, pero más baratos que un aire acondicionado Split instalado. Los modelos más económicos pueden encontrarse por poco menos de cien euros, pero también los hay de hasta de 900.

En el lado negativo está el ruido que generan que puede alcanzar hasta 60 dB por el condensador que funciona en su interior, son pesados para moverlos y su consumo ya es bastante más elevado que el de un ventilador.

Aire acondicionado

Un 35,5% de los hogares posee uno y seguramente no lo cambiarían por nada en los meses de julio y agosto. Son mucho menos ruidosos que su alternativa portátil, con una sonoridad en torno a los 30 dB, y la forma más efectiva de mantener una temperatura fresca cuando el calor aprieta. Es, en este sentido, la mejor alternativa contra el calor agobiante.

Pero requiere de una instalación realizada por un profesional y un mínimo de obra, es el sistema de refrigeración que más consume y también es el más caro, aunque con los años ha ido abaratándose y ahora las unidades más económicas parten de los 300 euros. Hay que ser cuidadoso con el mantenimiento, para que no genere malos olores o termine goteando por donde no debe, y prestar atención a su calificación de eficiencia energética para que el disgusto cuando llegue la factura de la electricidad no sea tan grande.