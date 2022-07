Siete cosas que no sabías que puedes vender y ganar una fortuna: Desde juguetes de Happy Meal hasta piñas de decoración

Los coleccionistas, a veces, llegan a límites inimaginables. La pasión por cosas de antaño que adquieren un gran valor con el paso del tiempo puede llegar a la compra de objetos que pensabas que ya dejaron de tener importancia, pero que, sin embargo, se han llegado a intercambiar por una fortuna. Estas son algunas de las peculiaridades que se pueden llegar a vender a cambio de mucho dinero.

Mapas de carreteras antiguos

Los mapas del tesoro de las leyendas sobre piratas, navíos o marineros eran extremadamente raros. Los capitanes rara vez enterraban sus botines, y cuando lo hacía, estos materiales solo reflejaban una lista de instrucciones, pero suficiente para poder encontrar lo enterrado. De un calibre parecido, están los mapas antiguos de carreteras.

Estos planos, que incluyen empresas que ya no existen, pueblos abandonados o lugares que han cambiado de nombre, poseen un alto valor por su antigüedad. Así, se pueden vender por más de cien euros en las plataformas de segunda mano.

Llaves antiguas

Puede ser el caso de que tengas una llave antigua, la cual ya no abre porque te has cambiado de casa o pusiste una nueva cerradura. La peor opción es tirarla a la basura, puesto que los artesanos las convierten en joyas y obras de arte.

Así pues, es fácil ganar un dinero extra con su venta. Según explica Money Talks News, las personas de cierta edad son los más nostálgicos de algunos de estos artilugios, generalmente hechas de hierro o latón. Y además, por los llaveros en los que van colgadas, que también son de la época.

Piñas de decoración

Dice una voz popular que el dinero no crece en los árboles. Literalmente, podría no tener sentido. Y es que sí, se puede aprovechar los productos de esta planta para ganar dinero. En concreto, las piñas.

¿Quién no ha visto por su casa, en el patio del colegio o por las calles esto? Los decadores las suelen usar como piezas decorativas, los nostálgicos de las fiestas los usan para hacer corona y decorar mesas. Y así un sinfín de usos que, en las páginas de segunda mano, se puede ganar bastante dinero. Según este medio, hasta nueve euros se pueden obtener por cada piña. O lo que es lo mismo, solo con diez, ya ganarías 90 euros.

Pelotas de golf usadas

El golf es el deporte de moda. Mucha gente aprovecha los domingos o cualquier festivo para coger uno de sus palos y disponerse de jugar. Hay otros que, por alguna razón, no juegan. Pero si viven cerca de un campo de golf, pueden tener la disponibilidad de realizar una nueva actividad: recolectar pelotas de golf usadas, sobre todo si se encuentran bien y la marca es conocida.

Los lotes se pueden vender por miles de euros, desde 2.000 euros un pack de doce pelotas Nike Blandas, hasta 6.000 euros, 30 unidades de Buke Golf. Pero unas marcas valen más que otras, y dependerá del estado y del número que se encuentren.

Juguetes de Happy Meal

El que tenga hijos, sobrinos o haya coincidido en la época del Happy Meal cuando era niño, puede estar de enhorabuena. Eran un clasico de ir a un McDonald’s, y ahora, con su venta, los juguetes de estos productos también vuelven a tener importancia.

Entre 15 y 300 euros se pueden ganar con cada juguete. La colección de Snoopy, por ejemplo, supera los 200 euros, mientras que los Minions, más reciente, hasta los 160.

Dentaduras postizas

Sí, aunque pueda dar grima y sonar asqueroso: una dentadura postiza y usada se revaloriza. Los coleccionistas de extraños objetos y algunas personas que podrían no tener dinero suficiente para comprar una nueva, solucionan un problema inmediato con dicha compra.

Según explica Money Talks News, un hombre vendió una dentadura postiza por un dólar, y al revenderla, consiguió 75 dólares.

Matrículas

Una matrícula es una placa de metal que va unida al coche. No tiene un especial valor al comprar una nueva para nuestro vehículo cuando la anterior se ha desgastado, pero estos artilugios valen, y mucho, así que, aunque ya no esté disponible para su uso, no los tires.

Todavía hay coleccionistas que siguen comprándolas. El diario explica un ejemplo en el que un hombre, en un mercadillo, consiguió vender 25 unidades a cambio de 30 dólares.