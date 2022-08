La renta disponible de las familias españolas se desploma

España registró en el primer trimestre de 2022 un descenso del 4,1% de los ingresos disponibles por cabeza respecto de los tres meses anteriores, lo que supone la tercera caída trimestral más profunda entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE), que, en promedio, experimentaron la pérdida del 1,1% de la renta disponible, según los datos de la institución. “La caída (trimestral) de los ingresos reales por persona en el primer trimestre de 2022 se explica, en parte, por los aumentos de los precios, que han minado los ingresos de los hogares en términos reales”, explicó.

De este modo, entre los miembros de la OCDE, las mayores caídas de la renta per cápita disponible respecto del trimestre anterior se observaron en Chile (-10,4%), así como en Austria (-5,5%) y España (-4,1%). Por el contrario, la mejor evolución se registró en Polonia (+7,5%), Bélgica (+3,9%) y Hungría (3,7%). Entre los países del G7, durante el primer trimestre de 2022 los ingresos disponibles por cabeza cayeron un 1,9% en Francia y un 1,8% en Estados Unidos, además de un 1,7% en Alemania. Por su parte, aumentaron un 0,3% en Italia.

Asimismo, la OCDE indicó que en contraste con la pérdida de ingresos disponibles de los hogares, el PIB per cápita aumentó un 0,2% en los tres primeros meses del año, ampliando a cuatro trimestres consecutivos el mayor crecimiento del PIB per cápita respecto de la renta disponible por cabeza. De este modo, la renta per cápita disponible de la OCDE se situó en el primer trimestre un 2,9% por encima del dato del último trimestre de 2019, antes de la pandemia de Covid-19, mientras que el PIB por cabeza es un 1,6% superior.