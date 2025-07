Un funcionario de la Seguridad Social lanza una pregunta sobre la jubilación anticipada: "¿Es justo quitar casi 100 euros por adelantar cuatro meses la edad de jubilación?

La jubilación es uno de los momentos más esperados para aquellos que llevan toda la vida trabajando. Y es que será entonces cuando abandonarán el mercado laboral y pasarán a cobrar la merecida pensión. En 2025 la edad de jubilación en España es de 65 años para aquellos que han cotizado al menos 38 años y 3 meses, mientras que para aquellos que tengan una vida laboral más corta, la edad ordinaria de jubilación será de 66 años y 8 meses.

No obstante, hay algunos que no quieren esperar a que ese momento llegue y deciden dejar de trabajar antes de lo establecido optando por la jubilación anticipada. Esta jubilación permite a aquellos que hayan alcanzado los 38 años y 3 meses de cotización jubilarse a los 63 años o a los 64 años y 8 meses si se ha cotizado menos. Pero disfrutar de esta pensión antes conlleva un recorte de la misma.

Esto es lo que le pasó a José, un herrero de profesión que, aunque quería jubilarse a los 65 años, pensó en optar por la jubilación anticipada debido a que ya le "dolían todos los huesos" y estaba cansado de "dar martillazos a los hierros", por lo que se le complicaba llegar a la edad ordinaria de jubilación. Así lo cuenta Alfonso Muñoz Cuenca, un funcionario de la Seguridad Social, en un vídeo de su canal de YouTube. Una decisión que, si tomaba, iba a conllevar una penalización económica significativa.

Este trabajador tenía cotizados 47 años y 6 meses. Por tanto, teniendo en cuenta estos años y las bases por las que había cotizado en los últimos 25 años el importe de su pensión ascendía a los 1.393 euros mensuales. Sin embargo, si adelantaba la jubilación 4 meses se le penalizaba con 90 euros mensuales a pesar de tener cotizados casi 50 años.

Ante este escenario Muñoz pregunta lo siguiente: "¿Es justo que a una persona que ha cotizado casi 50 años a lo largo de su vida laboral se le penalice de por vida en su jubilación por simplemente por adelantar unos meses su edad de jubilación?". Y vuelve a plantear: "¿No sería justo que aquellos que hubieran trabajado una serie de años pudieran adelantar su jubilación sin ningún tipo de penalización?".

El funcionario de la Seguridad Social explica que los que deciden jubilarse antes si que son penalizados, pero tampoco se beneficia a los que han cotizado más años.

Los usuarios de esta plataforma de vídeos no tardaron en mostrar su opinión al respecto de este caso: "Indudablemente no se le debería penalizar. En mi humilde opinión todo trabajador con 40 años de cotizaciones y 60 años cumplidos debería poderse jubilar sin penalización alguna", "Al final te pasas de años necesarios para jubilarte con el 100% y te penalizan de por vida… por supuesto no hay derecho", "Es una auténtica vergüenza", "Muy triste penalizar a una persona con tantos años aportados y ayudando a la sociedad", etc.