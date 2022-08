Los precios de los viajes del Imserso: desde 116 euros en turismo interior hasta 405 euros para Canarias

El Imserso ha dado a conocer la previsión de precios del programa de vacaciones para los mayores para la próxima temporada 2022-2023, que comenzará a comercializarse en las agencias a partir del próximo 20 de septiembre. Dependiendo de las fechas, modalidad, duración del viaje y tipo de alojamiento, los precios para la temporada 2022-2023 oscilan entre los 116 euros de las visitas a capitales de provincias y los 405 euros de los viajes a Canarias.

Los precios para la zona costera peninsular con transporte (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana) son de 269,83 euros para una estancia de 10 días (9 noches) y de 212,96 euros para una estancia de 8 días (7 noches). Los precios para la zona costera peninsular sin transporte (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana) son de 235,95 euros para una estancia de 10 días (9 noches) y de 196,02 euros para una estancia de 8 días (7 noches). Los precios para viajar a la zona costera insular de Baleares con transportes son de 308,37 euros para una estancia de 10 días (9 noches) y de 248,96 euros para una estancia de 8 días (7 noches).

En el caso de que el viajero no quiera transporte el precio será de 236,07 euros para una estancia de diez días y de 195,78 euros para una estancia de 8 días. Viajar a una zona costera insultar de Canarias con transporte supondrá para los mayores un desembolso de 405,53 euros para una estancia de diez días y de 330,51 euros para una estancia de ocho días. En el caso de que no deseen transporte los precios bajan hasta los 235,95 euros para diez días y 195,72 euros para ocho días.

El turismo interior, el más económico

Los precios más económicos un año más en los viajes del Imserso se dan en los circuitos de interior. Los circuitos culturales de 6 días (5 noches) tienen un precio de 272,71 euros, el turismo de naturaleza, 5 días (4 noches) costará 266,81 euros, las capitales de provincia 4 días (3 noches) un total de 115,98 euros y para Ceuta o Melilla 5 días (4 noches) el precio es de 266,81 euros. Estos precios podrán minorarse para las personas que tengan recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez (PNC) de la Seguridad Social.

Estos precios incluyen alojamiento en habitación doble a compartir. Si la persona beneficiaria desea habitación de uso individual, se incluirá un suplemento por noche de 20 euros en Baleares y la zona costera peninsular, de 23 euros en Canarias y de 25 euros en destinos de turismo interior. También se incluye la pensión completa, excepto en viajes a capitales de provincia donde el régimen es de media pensión. El transporte está incluido si así lo desea y en los turnos de Navidad y Fin de Año incluye un suplemento de 20 euros por persona por cada comida o cena de gala (cenas de gala: 24 y 31 de diciembre. Comidas de gala: 25 diciembre y 1 de enero).

Polémica por la inflación

La campaña de este año del Imserso está envuelta en una gran polémica por el precio que reciben los hoteles por estos viajeros, que no tiene en cuenta el importante incremento de costes que están sufriendo a causa de la espiral inflacionista. En este sentido, los hoteles han llego incluso a plantarse y amenazar con no participar en el programa si desde el Gobierno no se aumentaba la dotación que reciben por cada viajero.

El Imserso envió este lunes unas 2,6 millones de cartas a las personas que se han acreditado para participar en los conocido programa de Turismo Social que, en su edición 2022-2023, está a punto de comenzar. Se trata, según ha destacado el Ministerio de Derechos Sociales, de una “cifra histórica”. El departamento que dirige Ione Belarra ha señalado que para esta nueva temporada se han recibido 171.494 nuevas acreditaciones --un 31,4% más respecto a la temporada anterior-- a través de la sede electrónica, y 20.000 en el registro manual, hasta alcanzar ese récord de 2,6 millones. Desde el Ministerio han señalado que la acreditación será confirmada a través de las cartas remitidas a los domicilios de los y las pensionistas y que se enviarán hasta el próximo 9 de septiembre. Tras completar este proceso, comenzará la comercialización de los viajes