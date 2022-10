Feijoo avisa de que la “subida de impuestos” encubierta abre una brecha entre ricos y pobres

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha reprochado hoy al Gobierno que retrase la aplicación de las medidas económicas para el próximo ejercicio en un contexto de creciente endeudamiento y menor crecimiento. “No parece muy razonable retrasar la reforma de impuestos a 2023″, ha asegurado en su intervención en el XXV Congreso de la Empresa Familiar. “Lo que ha hecho el Gobierno este fin de semana, eso que ha llamado reforma fiscal, es un incremento de impuestos de 3.000 millones de euros. No se le baja a nadie los impuestos en 2022 cuando deberíamos de haber actualizado las tarifas de la Renta para dejar 5.000 millones en las familias con rentas inferiores a los 40.000 euros. Eso es lo que se llama política fiscal sensible. Parece que a partir de 21.000 euros, se es rico. Eso no tiene un pase. Sin embargo, se aprueban esas reformas para 2023. Además, no se acepta la bajada del IVA para determinados alimentos básicos. Y en cuarto lugar, se manda un mensaje muy antiguo, sobre ricos y pobres, y se señala a las empresas como el enemigo”, ha denunciado.

“¿El objetivo que es acabar con los ricos o con la pobreza?”, se ha cuestionado. “La gente que tiene dinero ya paga impuestos. He visto los que hacen los socios portugueses y ellos no tienen Donaciones, Sucesiones ni Patrimonio. Estamos empujando las inversiones al otro lado. Además, en materia de legislación ambiental las normas en Portugal son más laxas. Es un error decirle a los inversores y a los patrimonios que no son bien recibidos. Es una irresponsabilidad. Y eso que en Portugal gobiernan los socialdemócratas”, ha recordado Feijoo.

“Tenga cuidado en pedir sacrificios con 22 ministerios”

El líder popular ha aprovechado su intervención en Cáceres ante 500 líderes empresariales para remarcar que “cuando se tienen 22 ministerios, tenga usted cuidado en pedir sacrificios”, en referencia al gasto superfluo del Ejecutivo. También ha cargado contra el impuesto a las energéticas planteado por el Gobierno. “Es paradigmático ese impuesto sobre las ventas. Lo primero que se aprende es que los impuestos se producen sobre los beneficios porque hay empresas que cuando más ganan, más se arruinan. Cuando la ideología se impone a la realidad es un elemento perturbador”, ha enfatizado.

Respecto a los planes para hacer frente a la crisis energética. Ha criticado la falta de claridad del Gobierno y sus titubeos. “Polonia está quemando más carbón que nunca. Alemania también. De hecho, ha construido dos centrales térmicas más. Nosotros producíamos el 14% con térmica, hoy no. Si usted quita la térmica, tiene que sustituirla con gas”, ha asegurado. Sobre la necesidad de extender la vida útil de las centrales nucleares, Feijoo se ha preguntado por lo que ha hecho Europa: “Ampliar la vida útil e incluso plantear la mini-nuclear. España ha tomado la decisión de desmantelar la nuclear en 2027, cuando representa entre el 20% y el 22% de la producción”. A este respecto, ha criticado que el Gobierno se dedique “a tratar de conseguir cuatro votos, cuando lo que deberíamos hacer ampliar las centrales nucleares y mantener a las térmicas”. “Romper nuestras relaciones con Argelia, no tiene sentido, ahora traemos el gas desde EE UU por fracking, desde metaneros con mayor coste”, ha recalcado.

Pero Feijoo se ha mostrado especialmente preocupado por la ralentización del crecimiento, que debería de ser la “gran obsesión”. “Tenemos la inflación desbocada y nunca hemos tenido tanta deuda, que está exorbitada. Llegará a 1,5 billones, sale a 210 millones de euros de coste de deuda cada día. Pero lo que más me preocupa es el crecimiento. Si no mejoramos el PÎB por crecimiento vamos a tener empresas más débiles. Crecer debe de ser la obsesión”. En este sentido, ha remarcado que los PERTE no están funcionando. “La prueba es que en un sector como el automóvil, del que somos segundo fabricante europeo, solo se han solicitado 600 millones de 3.000″, ha dicho.