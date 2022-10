La oferta de viviendas en alquiler mengua a ritmo vertiginoso

Las viviendas en alquiler empiezan a ser un bien escaso. Su oferta no para de menguar y esa reducción de la oferta se está traduciendo cada vez en mayores precios. El “stock” de viviendas para arrendar se ha reducido un 25% durante el tercer trimestre de 2022 en comparación con el mismo trimestre del año pasado, según un estudio publicado por el marketplace inmobiliario idealista. Una caída que se suma a la del 37% que se registró también entre abril y junio y que deja un panorama preocupante en muchas capitales de provincia españolas.

La mayoría de estas grandes ciudades (41 de las 52) tiene ahora muchas menos viviendas en alquiler de las que había hace un año. La reducción es del 52% en Alicante y se sitúa en el 47% en Palma y en el 46% en Barcelona y Málaga. Valencia tiene un 36% menos de alquileres, mientras que en Madrid, Badajoz y Girona se sitúa en el 33%. Les siguen Las Palmas de Gram Canaria (-32%), Ciudad Real (-30%), Tarragona y Guadalajara (-29%).

Sólo en diez capitales hay más ciudades ahora que hace un año. En Lérida (53%), Jaén (27%), Pamplona (17%) y Zamora (16%) su cantidad ha subido por encima del 15%. Un incremento inferior han registrado Albacete (11%), Vitoria (10%), Ceuta (7%), Huesca (4%), Melilla (4%) y Cádiz (2%). En Segovia el número de viviendas ofertadas no sufrió cambios.

La reducción de la oferta ha desembocado en un incremento de precios generalizado. Los datos de idealista aseguran que hasta julio, los precios había tocado máximos en 35 capitales de provincia en algún momento del año. “El mercado del alquiler se enfrenta ahora mismo a un gravísimo problema de oferta que mantiene tensionados los precios en las grandes capitales. La demanda no sólo no ha dejado de crecer tras la pandemia, sino que se multiplica con todas aquellas personas que son expulsadas del mercado de venta por no poder acceder a financiación. Y mientras esto ocurre, la oferta de vivienda disponible no deja de drenarse sin encontrar reposición”, explicaba hace un par de semanas Francisco Iñareta, portavoz de idealista, al analizar la situación. En su opinión, la falta de seguridad jurídica provocada por las medidas del Gobierno en materia del alquiler “ha incentivado la desinversión en el mercado y causado la desaparición de la oferta. Las políticas punitivas y coercitivas no solo van contra los propietarios sino contra el propio mercado. Sin medidas que estimulen la aparición de nuevo producto, en unos meses nos daremos cuenta de que el problema ya no solo es el precio sino la desaparición total del mercado”, advertía.

De momento, desde idealista apuntan a que los principales damnificados de esta reducción de oferta son los que menos recursos tienen. En la actualidad, sólo el 27% de los alquileres en capitales de provincia que están en el mercado lo hacen a un precio inferior a los 750 euros mensuales, según un estudio publicado por el portal inmobiliario idealista. La última vez que desde la plataforma se realizó este análisis, en marzo del año pasado, el porcentaje ascendía hasta el 42%.

Dificultades para los compradores

Pero si el alquiler de viviendas se está poniendo cada vez más complicado, la compra no le va a la zaga. Las recientes subidas de tipos de interés aprobadas por el Banco Central Europeo (BCE) para atajar la inflación están ya golpeando de lleno el mercado de compraventa y, como apunta Iñareta, expulsando a muchos potenciales compradores. El 61% de los aspirantes a propietarios de vivienda se ha visto ya afectado por el encarecimiento de las hipotecas y asegura que la subida de los tipos de interés les ha afectado mucho o bastante, según las conclusiones del análisis “Impacto de la subida de tipos de interés y la inflación en la vivienda”, basado en 5.000 entrevistas realizadas por Fotocasa.

De ese 61% que buscaba una vivienda para comprar, el 24% se encontraba en una búsqueda activa, o incluso a punto de adquirir la vivienda, y ha tenido que parar el proceso por el encarecimiento de las hipotecas, mientras que un 37% se está replanteando si hacer efectiva la compra de vivienda o no.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, recuerda que estamos “frente al mayor encarecimiento de los créditos hipotecarios desde el año 2000″. “En un momento de absoluto protagonismo de demanda de compra de vivienda, el porcentaje de afectados por la subida de tipos es muy elevado y quienes se han visto obligados a paralizar el proceso son también un porcentaje muy considerable. Sin duda, este cambio de ciclo ya afecta al bolsillo de las familias, haciendo que pierdan poder adquisitivo y lastrando el consumo de los hogares”, añade Matos.