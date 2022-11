El Ibex-35 aguanta los 7.800 puntos en una sesión marcada por la reunión de la FED de ayer

En la sesión de hoy, nuestro selectivo se ha alejado de la barrera de los 8.000 puntos. Los inversores se han mostrado pesimistas en una jornada marcada por la subida de tipos por parte de la FED. El mercado nacional ha digerido el dato de forma negativa, ha recogido y continuado el comportamiento de la sesión americana y acentuándose debido a la eliminación de sentimiento alcista en China por su política Zero-Covid.

En general, el mercado europeo registra ligeras caídas gracias a lo acontecido en la reunión de la FED, la reunión de ayer fue la cuarta consecutiva en la que se afirma la subida de 0,75 puntos básicos, situándose los tipos en el 4%. Además, se confirmó de cara a la próxima reunión de diciembre que no hay ninguna intención de cambiar su dinámica hasta que no se frenen los datos de elevada inflación, hasta el momento no se valora que se haya alcanzado un punto de inflexión que haga variar dicha política monetaria contractiva.

La reacción previa a la reunión de la FED dejaba ver cómo los inversores preveían un mensaje más moderado de Powell. Sin embargo, una vez comenzó la reunión se borraron esas subidas hasta llegar a perder un 2,5% en los principales índices de Wall Street.

Mientras tanto, el resto de bolsas europeas reciben con precaución los resultados empresariales, el Dax sigue cotizando en torno a la barrera de los 13.000 puntos y el Ftse británico es el índice europeo que termina con más subida afianzándose en niveles superiores a 7.150 puntos.

Ha sido una jornada tranquila en cuanto a resultados trimestrales nacionales. Destacan los de Meliá Hotels, quien acompañado de Colonial, Merlin e IAG han perdido alrededor del 2% en el sector del turismo. En resumen, la bolsa española se ha contagiado de los recortes en el resto de mercados y se deja un 1,4% cerrando en el entorno de los 7850 puntos, debido al temor de los inversores a más alzas de tasas. Al dato oficial de empleo de EEUU que sale mañana hay que añadir una sesión nacional repleta de presentación de resultados destacando los de Telefónica, Cellnex, Grifols y Siemens Gamesa.

Felipe Fernández

Junior Account Manager