Mercadona tiene el producto perfecto para frenar la caída del cabello este otoño

El cabello se cae, eso lo sabemos todos, y algunas estaciones son más proclives a que nuestro pelo se caiga más a menudo , o con más intensidad. Esto ocurre sobre todo en las estaciones más cambiantes, y para que esto no sea un problema, hay multitud de productos en el mercado que ayudan a frenar la caída del cabello. Cuando llega el otoño notamos que nuestro cabello sufre pérdidas importantes cada vez que pasamos el cepillo, si a eso le sumamos que algunas personas por herencia, edad o algún tipo de enfermedad ya tienen una caída más o menos permanente de su cabello, esta estación se puede convertir en la más odiada. Realmente el cabello no se pierde en otoño, sino que se renueva. Los cambios bruscos de temperatura hacen que nuestro pelo también se resienta y empiece a mudar, como hace el pelo de los animales o las hojas de los árboles, pero si a usted le parece que esa pérdida de cabello es más que acusada, deberá tomar nota de este producto que está a la venta en Mercadona.

Por supuesto el supermercado valenciano no iba a ser menos, y bajo su marca Deliplus tiene en sus supermercados físicos y también de venta online uno de esos productos que para muchos se ha convertido en imprescindible, y que en este caso es uno de esos productos específicos para hombres y que consiste en tratar de frenar la caída de su cabello.

Sérum anticaída Men (para hombres) de Deliplus FOTO: Mercadona

Sérum anticaída

El producto en cuestión es un sérum que funciona como tratamiento anticaída para el cabello de los hombres y está a la venta bajo la marca Deliplus. Este tratamiento contiene ginseng y cafeína. Estos dos ingredientes hacen que sea más fácil estimular el cuero cabelludo y a la vez conseguimos fortalecer las raíces de nuestro cabello. Con este sérum conseguiremos que el cabello que ya tenemos esté más fuerte y el que se está cayendo pueda ser renovado por otro que crezca más fuerte.

Fortalecer los folículos de nuestro cabello hará que podamos lucir un pelo más sano y fuerte y que nuestro pelo no se vea tan afectado por los cambios de temperatura, ambiente o estaciones. Se comercializa en un bote de 100 ml. Y su precio no llega a los siete euros. Este sérum para el cabello se ha convertido en un producto de lo más competitivo dentro del mercado así que si no quiere que le pille el toro en cuanto al otoño se refiere y la caída del cabello dese prisa que ya casi casi estamos en invierno.