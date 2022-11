La plataforma convocante del paro del transporte se queda sola: nadie apoya sus movilizaciones

La plataforma que se autoproclama defensora de los derechos de los transportistas por carretera se ha quedado sola en su presunta defensa del sector a través movilizaciones. CEOE, ATA, Cepyme y las patronales que conforman el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano de representación e interlocución con el Gobierno de este sector y del que no forma parte Plataforma, rechazaron ayer el paro indefinido planteado convocado por esta organización y que dará comienzo a las 00.00 horas de la madrugada del domingo al lunes. Todas coinciden en una cosa: el paro no servirá más que para agravar la delicada situación económica que atraviesa el país.

CEOE, Cepyme y ATA han advertido en un comunicado conjunto de que el paro indefinido “agravará la difícil situación económica” que ya atraviesan las empresas “y la población en general”. Asimismo, advierten de que, aunque respetan el derecho de los transportistas a secundar el paro convocado por un “sector minoritario”, “no pueden repetirse los actos violentos, las coacciones y los bloqueos y cortes de tráfico” de marzo. Por ello, piden al Gobierno que “coordine e imparta instrucciones precisas” a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que garanticen la libre circulación y exijan las responsabilidades oportunas “a quienes actúen de forma irresponsable e ilegal”.

Desde el propio sector, las organizaciones que integran el CNTC, entre las que se cuentan la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), Fenadismer y Astic; han advertido de que el paro no conduce a nada “en atención a los avances conseguidos y al nivel de interlocución obtenido del Gobierno”. Desde este órgano aseguran que en diciembre y marzo pasados suscribieron “dos acuerdos históricos con el Gobierno” que han supuesto logros como la prohibición de la participación del conductor en las labores de carga y descarga, la indexación del precio del combustible; la reducción de tiempos de espera; o la prohibición de trabajar por debajo de costes. Estas normas “han permitido introducir un factor de equilibrio en las relaciones mercantiles con los cargadores, hasta la fecha desconocidos y tienen ya un amplio nivel de aplicación”, han asegurado. Del mismo modo, añaden, “se han conseguido también importantes ayudas que se está trabajando en prolongar, como el descuento de 20 céntimos por litro de combustible y las ayudas de 1.250 euros por cada vehículo pesado y 500 euros por ligero, recibida por duplicado”.

Coacciones

El CNTC también ha destacado que Plataforma no forma parte de este órgano “porque simplemente no tiene representatividad acreditada suficiente para formar parte de este, circunstancia que su máximo dirigente pretende soslayar mediante el menosprecio de sus miembros”. De este modo, han añadido, “pretende ocultar que la única fuerza negociadora de la organización convocante es el nivel de coacción que le permitan ejercer respecto de las empresas y profesionales que, mayoritariamente, desean trabajar”.

A parte de las grandes organizaciones, también se ha desvinculado de la convocatoria la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime), al considerar que una nueva paralización sería “insostenible” para muchos autónomos y pymes del sector. Igualmente, el sindicato de transportistas autónomos de Euskal Herria, Hiru, tampoco apoyará el paro indefinido, pero ha destacado que refleja “la frustración no resuelta porque las administraciones no han abordado en su globalidad las problemáticas que se plantearon en marzo”. “Las administraciones más cercanas no apoyan al transportista autónomo vasco, imponen peajes al transporte, no controlan adecuadamente las practicas de los que actúan ilegalmente en el transporte y no activan los mecanismos necesarios que permitan el cese anticipado de la actividad a los 60 años”, se lamenta Hiru.