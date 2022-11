“Black Friday” 2022: estos son los artículos que Jeff Bezos no recomienda comprar

El fundador de Amazon y cuarto hombre más rico del mundo aconseja a los consumidores que eviten la compra de productos caros durante el “Black Friday”. Como lo oyen. La misma persona que ha amasado su fortuna gracias al consumo ahora recomienda a los compradores que sean prudentes ante el riesgo de recesión económica derivada de la guerra en Ucrania. En una entrevista en la cadena estadounidense CNN, el creador de una de las plataformas de comercio electrónico más grandes del mundo y con una de las campañas más agresivas durante el “Black Friday” sugiere a consumidores y pequeños empresarios evitar el gasto excesivo antes de la temporada navideña, ni siquiera en Amazon.

En concreto, Bezos aconseja a los ciudadanos que reduzcan riesgos en su vida, empezando por aplazar el desembolso en artículos caros como televisiones con gran pantalla, frigoríficos o un coche nuevo. “La reducción de riesgos puede suponer una gran diferencia si finalmente nos metemos en una situación económica peor, tienes que jugar un poco con las probabilidades”, añade Bezos.

Pero, ¿por qué Bezos nos recomienda ahorrar? “La economía no se ve muy bien en este momento. Aún no estamos en una recesión, pero es probable que lo estemos muy pronto”, advierte. “Elimina el riesgo de encima de la mesa. Si estás pensando en comprar una televisión con una pantalla más grande, mejor retrasa esa compra. Quédate con ese dinero en efectivo, a ver qué pasa”, recomienda Bezos.

El multimillonario lanzó estas advertencias en la CNN pocos días después de darse a conocer que la compañía planea despedir a 10.000 empleados, principalmente de su división Alexa, minorista y de recursos humanos. Este sería el mayor recorte en la historia de la compañía y representaría aproximadamente el 3% de los empleados corporativos de Amazon y menos del 1% de su plantilla laboral global de más de 1,5 millones. Así, Amazon se sumaría a los recortes de plantilla ya anunciados por otras grandes tecnológicas como Twitter o Meta que anticipan una dura recesión.

Según la última encuesta elaborada por el comparador de precios Idealo, los españoles parecen opinar en línea con Jeff Bezos, ya que cuatro de cada 10 afirma que no comprará nada este “Black Friday”. En concreto, uno de los principales motivos de los españoles para no incurrir en ninguna compra, a pesar de las ofertas que puedan existir, es que no necesitan nada nuevo como asegura el 54% que ya tiene todo lo que precisa. Por su parte, uno de cada cuatro consumidores reconoce que quiere limitar su consumo, mientras que otro 27% recalca que no cree que en este “Black Friday” vaya a haber grandes ofertas. En este sentido, otro sondeo desarrollado por Idealo ha revelado que el 45% de los españoles está renunciando a comprar productos tecnológicos, los más demandados en estas fechas, debido a la alta inflación.