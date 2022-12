Taxistas integrados en la plataforma de Uber: “Mis ingresos han mejorado y ahorro gastos”

El taxi y plataformas como Uber, Cabify o Bolt viven en guerra casi permanente desde el mismo instante en que los segundos irrumpieron en la vida de los primeros. Pero en los últimos años, y a pesar de que el enfrentamiento, con sus altibajos, sigue presente en lo que es una difícil convivencia, se han abierto vías de colaboración de las que ambos están sacando partido. Hace ahora tres años, en noviembre de 2019, Uber llevó a cabo la integración del taxi en Madrid, ofreciendo a este servicio la posibilidad de tener pleno acceso a la demanda de UberX. Lo que esto permite es que, cuando un usuario solicita un viaje a través de la plataforma, le recoge el vehículo más cercano, ya sea un taxi -a cambio del pago de una comisión- o un VTC, indistintamente. Ambos le ofrecerán las mismas condiciones: precio cerrado, sistema de pago instantáneo, posibilidad de compartir tarifa y añadir propina, soporte técnico in-app y kit de herramientas de seguridad para pasajeros y conductores. Una opción que, a decir de dos taxistas integrados en la plataforma que han hablado con LA RAZÓN, les ha reportado mayores ingresos además de permitirles reducir sus gastos.

“Yo ahora puedo trabajar de otra manera”, asegura Paul C. “Llevo cuatro años en el sector. Cuando empecé, daba vueltas para buscar clientes. Luego tuve alguna app, pero algunos días sólo hacía un servicio. Ahora es raro que no tenga uno cada quince minutos. Sólo tengo que esperar a que pite la app”, explica. Esto, asegura Paul, le ahorra tiempo y le ayuda a optimizar los gastos de combustible y de desgaste del vehículo. Además, le ha ayudado a incrementar sus ingresos un 40%. Un aumento que va en línea con el que han registrado este año los taxistas registrados con Uber en Barcelona y Valencia en temporada alta, según aseguran desde la compañía. En ambas ciudades, los taxistas utilizan la aplicación de Uber 40 horas de media a la semana, de acuerdo a sus datos.

“Mejoras tus ingresos. No es una subida espectacular, pero los mejoras”, coincide en asegurar José M., que se dio de alta en la aplicación de Uber después de la pandemia. “Mis jefes -José M. es conductor de un taxi del que no es propietario- me dijeron que un compañero se había registrado y que le iba bien. Y a mí también me va bien. Me ayuda a ahorrar tiempo y gasóleo al no tener que dar vueltas”, coincide con Paul. En su caso, le sirve para conseguir trabajo en horas valle sin que, en realidad, le suponga casi un coste adicional. José explica que Uber ofrece incentivos a los taxistas por llegar a ciertos objetivos -carreras en una semana, por ejemplo-. Suelen ser metas que se pueden conseguir y, con lo que ingresa con ellos, normalmente, suele cubrir la comisión que tiene que pagar a Uber, según explica.

Más de 4.000 taxistas

Aunque el servicio se lanzó en un primer momento sólo en Madrid, ahora está también disponible para los taxistas de Barcelona, Málaga y Valencia. En total, Uber asegura que ya hay 4.000 taxistas registrados en su plataforma, de los que 3.000 son de Madrid, el doble que hace un par de años. En esta comunidad hay cerca de 15.000 licencias, por lo que esos 3.000 representan el 20% del total.

A pesar de que Paul asegura que, por su anterior trabajo con el que ha viajado a muchos lugares del mundo, él ha visto como en ciudades como Sidney el taxi casi ha desaparecido por no haberse adaptado a los nuevos tiempos, las resistencias de muchos de sus profesionales a integrarse en plataformas como la de Uber son muchas. Tanto Paul como José reconocen que han sido increpados por otros taxistas cuando se dan cuenta de que trabajan con Uber. “Es mejor ni comentarlo”, asegura José, que añade que, si no fuera por estas plataformas, no habría posibilidad de atender la demanda de todos los que necesitan un taxi en Madrid.