Yolanda Díaz propone que las compañías que no ofrezca una cesta de la compra asequible no puedan repartir dividendos

Yolanda Díaz sigue con su «tormenta de ideas» para obligar a las compañías de distribución a rebajar los precios de los alimentos. La última sugerencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo es penalizar a aquellas grandes cadenas de distribución que no se avengan a ofrecer una cesta de la compra básica a precios asequibles. En declaraciones a los medios a su llegada a la presentación del libro del Papa Francisco, Díaz ha defendido la vía del acuerdo con las empresas, pero ha apuntado a medidas como la limitación en el reparto de dividendos, para las que no se sumen. «Aquellas que no acuerden, por ejemplo, pues que no puedan repartir, por dar alguna idea, dividendos, igual que hicimos en otros momentos de la crisis», ha afirmado Díaz, que ha explicado que las medidas se siguen negociando entre PSOE y Podemos. También se ha referido a la «vía impositiva» o a la limitación de los márgenes empresariales en las empresas de distribución.

Después de que Díaz tratase, sin éxito, de topar los precios de los alimentos primero y de empujar a las compañías de distribución a lanzar cestas de la compra saludables a precios asequibles después, la parte socialista del Gobierno ha aceptado negociar medidas para frenar los precios de los alimentos, uno de los combustibles de la inflación. Podemos ha propuesto, siguiendo el ejemplo de la banca, gravar los impuestos extraordinarios de las compañías además de entregar un cheque de 500 euros para ayudar a las familias más necesitadas.

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se tomarían medidas antes que de finalice el año para frenar los precios de los alimentos, lo cierto es que todavía no se ha anunciado ninguna al respecto. Las compañías de distribución siempre han asegurado que la más eficaz sería una rebaja selectiva y temporal del IVA, al modo en que se hizo en Alemania. Aseguran, además, que cualquier medida de control de precios sería, de facto, un cártel. No obstante, la propia Díaz ha advertido de que lo que ellos manejan no va en la dirección de rebajar el IVA y que los informes del Banco de España demuestran “una traslación directísima de los beneficios de las empresas a las grandes distribuidoras de la alimentación”.