Díaz aboga por subir el SMI a 1.082 euros, el máximo propuesto por los expertos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que es “partidaria” de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 1.082 euros frente a los 1.000 euros actuales porque, ha asegurado, “es la mejor medida y la más eficaz para combatir la pobreza laboral”. “Después de conocer el informe del comité de expertos (del Ministerio de Trabajo), soy partidaria de dirigir la mirada hacia el tramo alto de ese comité”, ha apuntado Díaz en declaraciones a los medios antes de intervenir en el coloquio “Jóvenes, empleo y futuro” organizado por Ayuda en Acción. “Conocen mi vocación (...), claro que vamos a subir el SMI”, ha aseverado la titular de Trabajo.

En su informe, el comité de expertos recomendó subir el SMI entre un 4,6% (hasta 1.046 euros mensuales en 14 pagas) y un 8,2% (hasta 1.082 euros mensuales), aunque con la advertencia de que deberá revisarse en seis meses para actualizar el impacto que tenga de la inflación, es decir, actualizarlo de nuevo con el IPC de mediados de año. No obstante, la ministra de Trabajo no ha aclarado si el Gobierno subirá el SMI antes de que concluya el mes y tampoco ha precisado si convocará a los agentes sociales esta semana para cerrar esta negociación. Tanto sindicatos como empresarios han recordado en las últimas semanas que su papel es consultivo y que todos han expuesto ya sus posiciones, por lo que no ven necesarias más mesas de diálogo e instan al Ejecutivo a tomar una decisión.

Los agentes sociales solo se han reunido en una ocasión, el pasado 21 de diciembre. El Gobierno llevó a esa mesa de negociación las recomendaciones hechas por la Comisión de Expertos. CC OO se decanta por la parte alta de esa banda, los 1.082 euros, con la posibilidad de ampliarlo a 1.100 euros, cifra por la que aboga UGT. La patronal, por su parte, remitió un documento en el que proponía un alza del 4%, hasta una cuantía de 1.040 euros brutos en 14 pagas.

El Gobierno ha prorrogado el SMI de 2022, de 1.000 euros brutos en 14 pagas, hasta que se fije la nueva cantidad para este ejercicio. El objetivo del Ejecutivo es que quede en el 60% del salario medio español. Díaz aseguró a finales de 2022 que, una vez aprobado el SMI de 2023, tendría carácter retroactivo desde el 1 de enero y abrió la puerta a una revisión de esta renta a mediados de año, en función del comportamiento de la inflación.

Efectos

Si el Ejecutivo se decidiera por la cota máxima de los 1.082 euros, esta cantidad beneficiaría a 2.272.000 asalariados, de los que 1.926.000 trabajan a tiempo completo y 348.000 trabajan a tiempo parcial, según las estimaciones realizadas por CC OO.

Según defiende este sindicato, esta subida “no tendría efectos negativos sobre el empleo y contribuiría a una mejora de la cohesión social” y ayudaría a cerrar la brecha salarial entre géneros, pues del total de potenciales beneficiarios a tiempo completo, el 57,5% son mujeres y el 43,5%, hombres. Además de las mujeres, los jóvenes serían de los más beneficiados por la subida, ya que se beneficiaría el 31,7% de la población de 16 a 24 años que trabaja a jornada completa y el 19,2% de la población de 25 a 34 años.

Por sectores, el 46,9% de la población asalariada a jornada completa en la agricultura notará la subida del SMI y, en el sector servicios, que concentra el grueso de la población beneficiada (77%), el 14,5% de asalariados a jornada completa mejorarían sus ingresos. Por tipo de contrato, el 21,6% de las personas asalariadas con contrato temporal se beneficiarán frente a un 11,5% de los indefinidos.