Estas son las reglas de oro para hacer una compra online segura

No es nada nuevo decir que el comercio electrónico ha ido ganando gran popularidad en los últimos años, revolucionando el comportamiento de compra de las personas, ya que estas pueden adquirir sus productos favoritos desde la comodidad de su hogar con tan solo un click. No obstante, son muchos los que aún se muestran reacios a utilizar el medio online para llevar a cabo sus compras debido a las múltiples amenazas existentes que se encuentran en Internet. Por tanto, desde la Policía Nacional comparten unas reglas de oro para que los consumidores no se lleven ningún susto al comprar online y lo hagan de forma segura.

1. Comprar en sitios de confianza

Las estafas por Internet están a la orden del día, por tanto, es recomendable que adquiramos nuestros productos en tiendas y marcas conocidas o en las que ya hemos comprado previamente, evitando aquellos sitios que no autentifican al titular de la tarjeta con el código de seguridad.

Asimismo, también será útil revisar las calificaciones de los vendedores y las reseñas de los compradores para saber si se trata de un artículo de calidad.

2. Controlar los cargos periódicos

Antes de darse de alta y facilitar nuestros datos bancarios para pagar una suscripción como a Netflix o HBO, deberemos asegurarnos de averiguar como se puede cancelar.

3. ¿Queremos guardar los datos o no?

Al navegar por Internet y comprar productos online, muchas tiendas preguntan si se quieren guardar los datos de pago. No obstante, antes de aceptarlo, debemos comprender los riesgos que puede entrañar.

4. Usar tarjetas de crédito

La gran mayoría de las tarjetas de crédito tienen políticas de protección al cliente, por lo que si al comprar online no recibimos lo que hemos encargado, el emisor de la tarjeta reembolsará el pago.

5. Comprobar que los datos están protegidos

Antes de realizar la compra online se deberá comprobar si el sitio web tiene un símbolo del candado en la barra de la URL y utiliza protocolos https.

6. Guardar todos los documentos

Cada vez que se realice una compra online es conveniente guardar todos los documentos posibles para poder demostrar que se ha realizado el pago, así como los términos y condiciones de la venta.

7. No proporcionar los datos de la tarjeta

Los datos de la tarjeta se deberán proporcionar nunca a no ser que se esté comprando un producto o servicio específico. Asimismo, la información bancaria como el número de tarjeta o el PIN no debe enviarse nunca a través de correo electrónico, mucho menos si estos no están cifrados.

8. No enviar dinero por adelantado ni a un desconocido

Al realizar una compra online a otro particular, no se debe enviar dinero por adelantado al vendedor, ya que lo preferible es que se reciba el producto antes de pagar. Por tanto, se debe desconfiar si un desconocido nos pide esta cuantía.