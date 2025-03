Un abogado laboralista advierte de los riesgos de viajar durante una baja: “Podría justificar un despido”

Cuando un trabajador está de baja médica, surgen numerosas dudas sobre qué actividades puede o no realizar sin poner en riesgo su subsidio o incluso su puesto de trabajo. Una de las cuestiones más comunes es si es posible viajar mientras se está en una incapacidad temporal. Aquí hay truco, la normativa española no prohíbe explícitamente los desplazamientos, pero sí establece que cualquier actividad que pueda ser considerada fraudulenta o que retrase la recuperación del trabajador puede tener consecuencias legales.

La Ley General de la Seguridad Social determina que los trabajadores en baja deben cumplir con las indicaciones médicas y no realizar actividades que puedan empeorar su estado de salud. Esto significa que viajar no está prohibido per se, pero sí puede ser motivo de sanción. Además, ausentarse sin justificación durante una cita médica puede llevar a la suspensión de la baja, lo que obligaría al trabajador a reincorporarse a su puesto inmediatamente.

¿Cuándo está permitido viajar estando de baja laboral?

El abogado laboralista Juanma Lorente explica en un vídeo de TikTok que la posibilidad de viajar mientras se está de baja laboral depende del tipo de dolencia y del impacto que el viaje pueda tener sobre su recuperación. No es lo mismo que una persona con ansiedad realice un viaje relajante para mejorar su estado emocional, que una persona con una lesión en la rodilla decida irse a esquiar a Sierra Nevada.

Sin embargo, según Lorente, hay dos situaciones clave en las que viajar puede acarrear consecuencias:

Pérdida de una cita médica: si el trabajador tiene una revisión programada y no acude por estar de viaje, el médico puede darle el alta automáticamente. En este caso, la empresa exigiría su reincorporación inmediata y, si no se presenta, podría ser despedido por abandono del puesto de trabajo.

si el trabajador tiene una revisión programada y no acude por estar de viaje, el médico puede darle el alta automáticamente. En este caso, la empresa exigiría su reincorporación inmediata y, si no se presenta, podría ser despedido por abandono del puesto de trabajo. Despido por realizar actividades incompatibles con la baja: incluso si se cuenta con autorización médica, la empresa podría despedir al trabajador si considera que su conducta es incompatible con la recuperación. Sin embargo, si el trabajador puede demostrar que el viaje no afectó su salud ni retrasó su recuperación, el despido podría ser declarado improcedente o incluso nulo por los tribunales.

¿Cómo obtener autorización para viajar estando de baja?

Para evitar problemas legales, lo recomendable es solicitar una autorización médica antes de realizar un viaje mientras se está en incapacidad temporal. Esta autorización la debe otorgar el médico de cabecera o el especialista que esté supervisando la baja.

El informe médico debe indicar que el viaje no supone un riesgo para la recuperación del pacientey, en algunos casos, puede servir para justificar la reprogramación de citas médicas que coincidan con las fechas del desplazamiento. Además, este documento puede ser determinante en caso de que la empresa decida tomar medidas disciplinarias.