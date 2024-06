Los accionistas de Tesla aprueban el pago de 46.000 millones de euros a Elon Musk

Seis años después, los accionistas de Tesla han vuelto a respaldar el pago de un paquete de acciones sobre acciones de 50.000 millones de dólares (unos 46.000 millones de euros al cambio actual) para el fundador y consejero delgado de la compañía, Elon Musk, por los servicios prestados a la compañía.

En 2018, el consejo de administración de la firma automovilística y Musk pactaron esta compensación siempre que el magnate surafricano lograse que la compañía alcanzase doce hitos, incluida una capitalización bursátil de 500.000 millones de dólares. Entonces, como ahora, más del 70% de los accionistas de Tesla respaldaron un acuerdo que, sin embargo, fue tumbado por un tribunal de Delaware tras la denuncia de un pequeño accionista al considerar que no era realmente independiente y que los accionistas no recibieron información veraz sobre el acuerdo.

Precisamente, esta sentencia es que la ha impedido hasta ahora, y sigue impidiendo, que Musk haya recibido el paquete de acciones. El periódico "The Wall Street Journal" ha informado a este respecto que, a pesar del voto favorable, Tesla y Musk necesitarán todavía que el tribunal acepte el pago, pero también que la aprobación otra vez de los accionistas añade más razones al argumento a favor.

Musk, exultante

Tras la votación, y como no podía ser de otro modo, Musk se mostró exultante. "Maldita sea, los amo. Tesla tiene el grupo de accionistas de base más extraordinario", aseguró ante decenas de accionistas y empleados de Tesla que asistieron en persona a la junta en la sede de la empresa, según informa Efe.

Musk ha logrado que el grueso de los accionistas de Tesla apoyen su pago a pesar de que destacados inversores de la compañía, como el fondo de pensiones de los profesores de California (CalSTRS en inglés) o el de pensiones noruego, Norges Bank IM; hayan votado en contra por considerar excesiva la compensación.

Precisamente Musk aprovechó su intervención ante una audiencia compuesta por una inmensa mayoría de leales partidarios para criticar a los inversores institucionales. Entre risas, sugirió que los responsables de esas firmas viven en un mundo distinto ya que "residen en Nueva York y probablemente ni conducen automóviles".

Frente a la posición de estos inversores, la dirección de Tesla ha argumentado la necesidad de tener contento a Musk y recompensar su disponibilidad como razones fundamentales para respaldar el pago. Robyn Denholm, presidenta del consejo de administración de Tesla, escribió hace unos días una carta a los accionistas de la compañía asegurando que "lo que reconocimos en 2018 y seguimos reconociendo hoy es que una cosa que Elon no tiene es tiempo ilimitado. Tampoco le faltan ideas y otros lugares en los que puede marcar una diferencia increíble en el mundo. Queremos que esas ideas, esa energía y ese tiempo estén en Tesla, para el beneficio de ustedes, nuestros propietarios. Pero eso requiere respeto recíproco", añadió Denholm.

La junta también ha respaldado el cambio de sede de la firma a Texas, donde el control a las actividades de Tesla será más laxo

La aprobación del acuerdo supone que Musk, si llegado el caso el empresario puede ejecutar el acuerdo, se acercaría a su objetivo de controlar el 25% de las acciones de la compañía. En la actualidad, el empresario tiene el 12,9% de las acciones. Si los accionistas aprueban el pago el 13 de junio, la proporción podría llegar a más del 22%.

La junta de Tesla también aprobó el traslado de su sede desde Delaware a Texas. millones de dólares. El movimiento es también importante para Musk porque Delaware tiene un sistema judicial específico, denominado "Court of Chancery", para tratar demandas corporativas. En Texas, ese sistema separado no existe, por lo que el control a las actividades de las corporaciones y sus ejecutivos no es tan exhaustivo.