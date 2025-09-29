ACS modernizará las pistas y la terminal del aeropuerto de Los Ángeles

ACS sigue engordando su cartera en su principal mercado, Estados Unidos. FlatironDragados, filial en el país del grupo que preside Florentino Pérez, en "joint venture" con Skanska ha sido seleccionada por Los Angeles World Airports (LAWA) para ejecutar las mejoras viales del Programa de Modernización de Pistas y Terminales (ATMP, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), según ha informado la compañía.

Hasta la fecha, la empresa conjunta Skanska–FlatironDragados ha recibido adjudicaciones por valor de 604 millones de dólares -515 millones de euros- para trabajos de preconstrucción y construcción, dentro del presupuesto total estimado de 1.500 millones de dólares -1.280 millones de euros- destinado a este plan de mejora de infraestructuras.

Este proyecto representa una pieza clave dentro del proceso de modernización integral del aeropuerto de cara al Mundial de Fútbol de 2026 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2028. Las mejoras previstas permitirán optimizar la experiencia de los pasajeros y crear sistemas de transporte terrestre más eficientes, capaces de absorber el volumen de tráfico que caracteriza a grandes centros internacionales como LAX, según ACS.

El proyecto ATMP se centra en mejoras de pistas y terminales dentro del perímetro actual del aeropuerto, así como en mejoras viales que buscan reducir la congestión y los atascos en las vías de acceso. Además, incluye innovaciones en el monitoreo del tráfico que permitirán reducir los tiempos de espera de los vehículos y las emisiones contaminantes asociadas.