Aena asegura que las tarifas aeroportuarias han caído un 32% en términos reales desde 2015 para defender su subida

Maurici Lucena, consejero delegado de Aena, ha tirado hoy de números para defender la polémica subida de tarifas aeroportuarias que ha propuesto la compañía. El gestor aeroportuario ha propuesto que estos peajes que pagan las aerolíneas por utilizar sus instalaciones suban un 4,09% a partir del 1 de marzo, petición que respaldará el Gobierno, que tiene la última palabra al respecto, según avanzó la semana pasada el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La propuesta de Aena ha sido muy criticada por las aerolíneas, pero Lucena considera que las compañías no tienen motivos para alzar tanto la voz en vista de los datos.

Durante su participación hoy en el Foro Hotusa Explora, Lucena ha asegurado que hay algunas cifras que son "apabullantes" y que justifican por sí solas la subida. Así, el presidente de Aena ha asegurado que entre el año 2015 y el año 2023 estas tarifas han bajado nominalmente un 11%, mientras que la inflación ha sido del 21%. Por tanto, esto se traduce que entre estos dos años, la bajada "en términos reales" de las tarifas aeroportuarias sería de casi el 32%. Con ello, las tarifas aeroportuarias a partir de marzo serían "más bajas que en el año 2019", según ha resaltado Lucena.

Inversiones

Lucena ha explicado que, en el caso de Aena, al tratarse de una compañía casi mixta -el 51% del capital es público y el resto privado-, es necesario también conjugar intereses como lograr que la compañía sea económicamente viable para retribuir a los accionistas y que cumpla con su función para la conectividad, lo que requiere, en este último caso, de unas inversiones para las que necesita generar ingresos como los que proporcionan las tarifas.

La compañía, ha explicado Lucena, se enfrenta ahora a la necesidad de invertir para renovar y ampliar algunos aeropuertos. En concreto, ha destacado que la capacidad actual de Aena en España es de 350 millones de pasajeros, pero con "un matiz muy importante". Así, ha asegurado que los aeropuertos de carácter turístico y los aeropuertos tipo 'hub', como son los de Madrid y Barcelona, "se están acercando al límite de su capacidad". Y necesitan inversiones. Lucena ha destacado a este respecto la de 2.400 millones de euros para ampliar el aeropuerto de Barajas, además de las ampliaciones de los aeropuertos de Tenerife y la remodelación del de Palma de Mallorca. También ha expresado su deseo de poder ampliar en un futuro el de Barcelona, "que lo necesita", así como otros aeropuertos regionales, "que hay muchos más".

En este contexto, el presidente de Aena ha resaltado que Aena está en la tesitura de ampliar los aeropuertos, por lo que el ritmo inversor está siendo y va a ser "mucho más intenso" que en los últimos diez años. Por ello, ha incidido en que las tarifas aeroportuarias tienen que "ser capaces" de adaptarse a ese ritmo inversor y, a su vez, "seguir garantizando" que los accionistas tengan "una retribución razonable a su inversión". "Creo honestamente que siendo un reto muy importante lo conseguiremos", ha concluido Lucena.

Advertencia de Ryanair

La subida de tasas ha sido duramente criticada por los aerolíneas, que consideran que todavía no se han recuperado de los estragos que causó en sus cuentas la pandemia del coronavirus. Una de las más beligerantes está siendo Ryanair. El consejero delegado del grupo, Michael O'Leary, aseguró la semana pasada en un encuentro con un grupo de medios españoles entre los que estaba LA RAZÓN que la compañía ha logrado beneficios récord y que no necesita subir las tarifas.

O'Leary reprochó al Ejecutivo que anunciase que las tasas aeroportuarias iban a permanecer congeladas durante cinco años, entre 2022 y 2026, lo que llevó a la aerolínea a realizar importantes inversiones en España. Con el cambio de rumbo, el directivo transmitió a Pedro Sánchez, durante su reunión a inicios de año, que "no pueden subir las tasas en aeropuertos regionales porque no están tan llenos como Barcelona y Madrid, lastraría su crecimiento". "El Gobierno parece querer también crecimiento regional, pero si no escuchan, moveremos nuestras naves a aeropuertos que sean más competitivos", advirtió.