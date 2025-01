Los aeropuertos españoles superaron en 2024 la barrera de los 100 millones de pasajeros internacionales por primera vez en su historia

Los aeropuertos españoles ascienden a nuevas cumbres tras superar por primera vez la barrera de los 100 millones de pasajeros internacionales. Según datos publicados este lunes por Turespaña, los pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales que llegaron a nuestro país a lo largo del año pasado alcanzaron un hito sin precedentes: más de 105,6 millones, lo que supone un 11% más que el año anterior, es decir, 10,5 millones de llegadas adicionales a las de 2023, y un nuevo récord.

Estas cifras se une al récord de llegadas de turistas internacionales, que tal como avanzó Hereu la semana pasada, sumaron 94 millones, un 10% más que un año antes, que gastaron en España en torno a 126.000 millones de euros, un 16% más y también otro récord. En el XI Foro de Innovación Turística organizado por el Grupo Hotusa, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado que no se espera un cambio de tendencia, aunque en algún momento se producirá una ralentización del crecimiento, lo que sería normal tras el acelerón post-pandemia. Eso, no obstante, no se producirá en el corto plazo, ya que para 2025 Hereu vaticinó que se pueden alcanzar los 100 millones de turistas internacionales.

En cuanto a los pasajeros internacionales, que no todos vienen a hacer turismo, del total de más de 100 millones, el 86,1% provino de Europa,encabezados por el mercado británico, que aportó más de 23 millones de viajeros (21,8% del total) y un incremento del 7,7%. Los alemanes, con 14,6 millones y un aumento del 9,9%, consolidaron su posición como el segundo mercado más importante (13,8% del total), seguidos por los italianos, con 10,3 millones, cuyo espectacular crecimiento del 15% los colocó como los visitantes con mayor impulso anual. Francia, por su parte, envió 7,9 millones, el 7% más que un año antes

Tras Europa, la siguiente zona geográfica con más cuota de pasajeros fue América (8,9%). Además, 2024 destaca también la notable subida, de más del 40%, de los viajeros procedentes de Polonia, y de los residentes en EE UU, casi un 15% más. Por su parte, Asia fue la zona geográfica de origen con mayor crecimiento interanual de pasajeros internacionales (+22,8%). En diciembre de 2024 los pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales ascendieron a 7,2 millones, un 8,6% más.

Comunidades líderes en atracción

La Comunidad de Madrid fue la región que más pasajeros internacionales recibió con 24,5 millones y un aumento del 11,2% respecto a 2023. La segunda comunidad fue Cataluña, con 21,9 millones y un 13% de crecimiento, y Baleares la tercera, con 15,7 millones y un aumento del 6,7%. Entre las comunidades principales, destaca Valencia, con un aumento del 14,8%.

El aeropuerto de Madrid-Barajas lideró el volumen de llegadas con 24,4 millones, seguido por Barcelona-El Prat (20,3 millones) y Málaga (10,3 millones). Alicante destacó con un impresionante aumento del 16,7%, reflejo del dinamismo que se vive en las costas mediterráneas.