Air Europa ha devuelto un 15% del rescate de la SEPI a la espera de los fondos de Turkish

Air Europa se ha encomendado a la entrada de Turkish Airlines en su capital para poner al día sus cuentas y a fe que lo va a necesitar. A poco más de un año de que venza el plazo que tiene para devolver la ayuda que le concedió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para superar el bache de coronavirus, la aerolínea ha pagado hasta la fecha 73 millones de euros del crédito de 475 millones que obtuvo con cargo al Fondo de Apoyo a las Empresas Estratégicas gestionado por la compañía pública, lo que equivale a un 15,4% del total.

El Gobierno ha revelado esta cifra mediante una respuesta parlamentaria registrada en el Congreso y a la que ha accedido Europa Press. En concreto, es una respuesta a una batería de preguntas registradas en la Cámara Baja por varios diputados de Vox sobre las cuantías del rescate de la aerolínea.

El partido de Santiago Abascal preguntó en septiembre al Ejecutivo sobre cuál ha sido el retorno económico y financiero obtenido por la SEPI en la concesión de las ayudas otorgadas a Air Europa.

El Ejecutivo aprobó en noviembre de 2020 el rescate público de la aerolínea ante el impacto en su actividad de la pandemia. En concreto, autorizó dos préstamos con seis años como plazo máximo de amortización que ascendían a un total de 475 millones de euros.

Y el Gobierno ha respondido a principios de octubre que "se han cobrado a su vencimiento intereses por importe de 73 millones de euros". La próxima liquidación de intereses, apunta el Ejecutivo, se realizará en noviembre por importe de 22,8 millones de euros.

Air Europa aceptó en agosto una oferta de adquisición de Turkish Airlines para que esta empresa se hiciese con más del 27% del accionariado, equivalente a unos 300 millones de euros que la aerolínea de Globalia usará para liquidar la deuda con la SEPI.

Según informó Turkish, se espera que esta transacción culmine en un plazo de entre seis y doce meses, sujeto a la obtención de los permisos y aprobaciones necesarios de las autoridades reguladoras pertinentes.