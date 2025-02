La Airef carga contra el perdón de la deuda autonómica y reclama reconsiderar el importe: "No tiene sentido con las reglas fiscales"

Siguen lloviendo las críticas y las censuras de instituciones y organismos, tanto públicos como privados a la quita de deuda a las comunidades autónomas. La última en hacerlo ha sido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que ha cargado con dureza contra la quita de 83.252 millones de euros impulsada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al considerar que no se ha tenido en cuenta la "condicionalidad fiscal" para que no se vuelva a acumular deuda y déficit; por los "problemas de azar moral" que provocan estas decisiones y por comprometer y no garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales, que debe llevar a limitar la cantidad condonada.

En una severa nota informativa, su presidenta, Cristina Herrero, recuerda que aunque el ahorro en intereses -hasta 7.000 millones, según expresó Montero tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque la cifra real puede ascender hasta 15.600 millones- se traducirá en una reducción del déficit autonómico, este concepto "no computa a efectos de regla de gasto, por lo que las comunidades autónomas "no podrán gastar más sin incumplir esa regla".

Por ello, reclama que se refuerce el cumplimiento de las reglas fiscales con la citada condicionalidad fiscal asociada al proceso de condonación de deuda, ya que el fondo de liquidez autonómico "no desaparece", de manera que las comunidades "seguirán financiando a través de él tanto los déficits registrados en el ejercicio como los excesos de déficit generados en años anteriores". Por lo tanto, alerta de que "no tiene sentido hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando endeudamiento a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales". Además, esta condicionalidad fiscal exigible debería tener en cuenta tanto la "posición de partida" de cada comunidad como su "posición relativa" respecto a un sistema de financiación cuya reforma "todavía no se ha resuelto".

Herrero ha advertido de que, en términos de Contabilidad Nacional, la contrapartida de la condonación es una" transferencia de capital que va del Estado a las comunidades", por tanto, vaticina que en el año en el que se produzca la condonación "se producirá un aumento de los ingresos de las regiones y un aumento del gasto el Estado de esos 83.252 millones de euros" perdonados. El impacto de esta transferencia en el gasto "dependerá de la naturaleza de esta transferencia", que afectaría al cálculo de la regla de gasto de la Administración Central, y de que no se produzca en la práctica, como en años anteriores, "una primacía de los objetivos de déficit sobre la regla de gasto". La Airef reconoce que ya constató que la obligación de cumplir con los objetivos fiscales no resulta "garantía suficiente", como ya ocurrió en 2024, con un gasto computable del 5,3%, por encima del 2,6% de referencia de la regla de gasto, aunque el organismo pronostica que podría llegar incluso al 7% en algunas comunidades.

Tampoco le ha gustado el cálculo planteado por Hacienda para la asignación de la deuda que se condonará a cada región, al cuestionar la conveniencia de introducir como medida de esfuerzo "el hecho de haber subido el IRPF en lugar del gasto computable", que tiene en cuenta tanto los ingresos como los gastos y, de esta forma, definir el gasto computable como gasto neto, lo que permitiría tener en cuenta ambas opciones. Así, consideró que resulta "un enfoque muy parcial tener solo en cuenta el ejercicio al alza de las competencias normativas en materia de IRPF como aproximación del esfuerzo realizado por las comunidades".

Especial crítica ha vertido la Airef sobre la incapacidad de negociación de Gobierno y comunidades autónomas para llegar a un acuerdo, tanto en la reforma del sistema de financiación como de la propia condonación, y considera que la quita que se propone "no resulta suficiente" para acabar con la "permanente interinidad de los mecanismos que nacieron como extraordinarios" en la crisis financiera de 2008, pero que se han convertido en "permanentes". En el mismo sentido, apuntan que esa persistencia está dificultando una planificación de medio plazo para la sostenibilidad de las finanzas públicas, por lo que cualquier mecanismo extraordinario de financiación debería ir acompañado, según las recomendaciones de la Airef, de "la reforma del sistema de financiación autonómico y de la garantía de cumplimiento de las reglas fiscales".

La Autoridad Fiscal también han afeado al Gobierno que, casi 20 años después de la crisis financiera -que obligó a poner en marcha mecanismos extraordinarios de financiación para las comunidades autónomas, ante su imposibilidad crediticia de financiarse en los mercados-, ha dispuesto de tiempo suficiente para "abordar soluciones", por lo que "puede ser conveniente afrontar la vuelta de las comunidades autónomas a los mercados y a la disciplina que estos imponen, y recuperar la cláusula de 'no bail out'".

Por todo ello, aboga por establecer mecanismos de control para limitar el uso que las comunidades autónomas pueden dar a los ingresos extra que van a obtener como resultado de la condonación de parte de su deuda y evitar así que, aún cumpliendo el déficit, se desvíe el gasto computable. Pero ha vuelto a reiterar que, por encima de todo, este proceso de la condonación se debe abordar "junto a la reforma del sistema de financiación autonómico y la garantía de cumplimiento de las reglas fiscales".