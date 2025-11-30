Arroyo, destino para vivir e invertir

Arroyo de la Encomienda se ha consolidado como el destino idóneo para vivir e invertir. Con una población joven y dinámica, el municipio ha sabido combinar el crecimiento económico con una calidad de vida envidiable, convirtiéndose en un referente en Castilla y León.

Su tasa de actividad del 77,7% es la más alta de España entre los municipios de más de 10.000 habitantes; la tasa de desempleo se sitúa en el 5,8%, muy por debajo de la media autonómica; y la renta bruta per cápita lo sitúa en el tercer puesto de la provincia y el octavo de Castilla y León. Todo ello es fruto de su modelo social y económico diversificado, donde la industria, los servicios y el comercio conviven y se refuerzan mutuamente.

Uno de sus éxitos es haber logrado el equilibrio entre expansión y calidad de vida. Gracias a una exhaustiva planificación del desarrollo urbanístico y un modelo residencial de baja densidad ha logrado acompasar su crecimiento con la necesaria ampliación y refuerzo de los equipamientos y servicios públicos, así como facilitar el desarrollo de servicios privados.

Su modelo también se extiende a un urbanismo eficiente que permite aunar el crecimiento por las zonas en expansión del municipio y la regeneración de antiguas zonas industriales, cosiendo las últimas cicatrices de una trama urbana en transformación constante y mejorando conexiones peatonales y de vehículos.

Destino empresarial

Dentro de la identidad propia de Arroyo, dinámica e innovadora destacan sus espacios versátiles, modernas dotaciones e infraestructuras, abundantes zonas verdes y una localización que garantiza el acceso a un amplio mercado nacional e internacional. Con una ubicación perfecta para las comunicaciones, junto a las autovías A-62 y VA-30, es el punto ideal para empresas que buscan establecerse en un entorno próspero.

A su vez, el aumento demográfico y el hecho de asentarse en una zona residencial que supera los 23.200 vecinos, convierten a Arroyo en un enclave inmejorable para la implantación de empresas, nuevos negocios y el desarrollo de profesionales que atienden la creciente demanda de servicios de proximidad. Grandes como Helios, ya eligieron Arroyo en 1959 para asentar uno de sus principales centros productivos, instalaciones que han sido recientemente ampliadas, lo que subraya su compromiso a largo plazo con esta ubicación estratégica.

A lo largo de estas décadas el crecimiento del tejido empresarial de Arroyo es constante ya sea en su polígono La Encomienda o en el resto de espacios empresariales y cada año son muchos los nuevos proyectos que se incorporan a las más de 1.600 empresas implantadas ya el municipio.

Uno de sus grandes activos es el polígono industrial La Encomienda. Al pie de la A-62, sus 600.000 metros cuadrados de parcelas y sus 115.000 de zonas verdes, ofrecen a empresas y emprendedores el emplazamiento perfecto para desarrollar proyectos en muy diferentes ámbitos: sector verde, logística y transporte, empresas agroalimentarias, producción de bienes de alto valor añadido, o distribución comercial. A esta oferta de espacio se suman otras zonas, unas consolidadas y otras en desarrollo, con un marcado carácter comercial y empresarial.

Referente comercial

Arroyo de la Encomienda se ha consolidado como un referente comercial gracias a la combinación de grandes superficies y pequeño comercio en su casco urbano, superando los diez millones de visitantes al año.

Un buen ejemplo de ello es la inversión de 8 millones de euros destinada a la remodelación de espacios en el centro comercial, así como el aumento de negocios de alimentación atraídos por el crecimiento constante de la población y la mejora de los accesos, con la apertura de nuevos supermercados que suman 6.000 metros cuadrados más de superficie útil de venta.

Arroyo desarrolla también distintas actuaciones de promoción y apoyo con las que dar visibilidad a sus empresas. Para su alcalde, Sarbelio Fernández, «el desarrollo económico del municipio se basa en el trabajo de empresarios y emprendedores, y la mejor manera de crear un tejido socioeconómico sólido y de futuro para Arroyo pasa obligatoriamente por arropar y apoyar a los empresarios y autónomos del municipio».

En este sentido, el Ayuntamiento trabaja para ofrecer las condiciones más atractivas posibles para favorecer el crecimiento de sus empresas y atraer nuevas inversiones.

La presión fiscal de Arroyo se sitúa entre las más bajas de la Comunidad, aplicándose distintas bonificaciones en tasas e impuestos municipales —como el IBI, el IAE o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras— que facilitan tanto la instalación como la ampliación de negocios.

Estas políticas fiscales, unidas a una gestión ágil y a un acompañamiento técnico continuo, priman la inversión productiva y contribuyen a la generación de empleo estable, reforzando así el tejido empresarial y la competitividad del municipio.