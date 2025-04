Así es como debe actuar si ha sufrido overbooking esta Semana Santa

Viajar en Semana Santa es innegociable. Millones de personas en nuestro país aprovecharán esta época del año para disfrutar de unos días libres e irse de vacaciones. Tanto es así, que las aerolíneas tienen programados en los aeropuertos de la red de Aena casi 70.000 vuelos de llegada y salida para los 10 días de operación, de los cuales, 25.444 son nacionales y 43.883 internacionales. No obstante, a veces, las cosas no suceden según lo esperado, y a los españoles no les queda más remedio que renunciar a unas merecidas vacaciones y quedarse en casa tras sufrir un overbooking en su vuelo.

"Durante estos días, con la alta demanda de vuelos, es más habitual que ocurra, especialmente en rutas nacionales y europeas. También es muy habitual que aumente el número de retrasos o cancelaciones de vuelos durante Semana Santa", explican desde el portal de reclamaciones reclamador.es.

El overbooking es una práctica comercial legal permitida en la Unión Europea y regulada por el Reglamento (CE) 261/2004. Esta práctica consiste en que la compañía aérea vende más billetes que plazas disponibles hay en el avión, lo que puede dejar a los pasajeros sin embarcar. A pesar de que sea legal, estos tendrán derecho a reclamar una compensación económica.

El pasajero que no se ofrezca como voluntario para no embarcar, es decir, que la aerolínea le obligue a quedarse en tierra, tendrá derecho a reclamar una compensación por overbooking. También podrá hacerlo si le reubican en otro vuelo pero llega más de tres horas después de lo previsto a su destino. Por tanto, el portal señala que si la compañía aérea le reubica en otro vuelo que sale una hora después, no podrá reclamar ese overbooking.

Derechos que se tienen si se sufre overbooking

Los pasajeros tendrán derecho a una compensación económica que podrá ascender hasta los 600 euros. La cuantía variará en función de la distancia entre el origen y el destino del viaje: por una distancia inferior a 1.500 kilómetros, la compensación será de hasta 250 euros; por distancias entre 1.500 y 3.500 km, de hasta 400 euros y por trayectos de más de 3.500 km, de hasta 600 euros.

También tendrán derecho al reembolso del billete o un transporte alternativo o a atención y asistencia -comida, bebida, alojamiento (si es necesario) y llamadas gratuitas-.

¿Qué debo hacer si sufro un overbooking en Semana Santa?