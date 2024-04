Overbooking en vuelos: esto es lo que debe saber para proteger sus derechos

El avión es el medio de transporte que eligen muchas personas en nuestro país para llegar en apenas unas horas a su destino soñado, descubrir nuevos lugares y desconectar de la rutina del día a día. No obstante, aquellos que deciden desplazarse por el aire suelen tener que hacer frente a algún que otro contratiempo, es por ello que a lo largo de 2023 casi 40.000 personas reclamaron a 184 compañías aéreas, según datos de la plataforma de reclamaciones reclamador.es.

El overbooking es una de las situaciones que puede ocurrir en un aeropuerto y que puede hacer que el viajero se quede en tierra sin su viaje soñado. Esta es una práctica comercial legal permitida en la Unión Europea y regulada por el Reglamento (CE) 261/2004 y que consiste en la sobreventa de plazas disponibles en el avión. Las aerolíneas detectan que existe una mínima parte de los viajeros que no se presentan en el embarque o que cancelan sus vuelos, y emiten un número de billetes ligeramente superior al de los asientos disponibles para maximizar la ocupación de sus vuelos. No obstante, no siempre aciertan con sus previsiones, por lo que si todos los pasajeros llegan al avión, dicha sobreventa acarrea la denegación del embarque a algunos de ellos.

Sin embargo, aunque sea una práctica legal, los pasajeros tienen una serie de derechos cuando sufren overbooking. En la Unión Europea, la normativa establece que, en el caso de que le denieguen a un pasajero el embarque por sobreventa de billetes, este tendrá derecho a una compensación económica.

"Si te han denegado el embarque en contra de tu voluntad y no has aceptado un acuerdo voluntario, tienes derecho a una compensación económica, además de reembolsos o reubicaciones alternativas", explican desde el portal de reclamaciones.

En este sentido, si una persona acepta voluntariamente no embarcar, estos tienen derecho que se les reembolse el coste del billete en un plazo de siete días, un vuelo de vuelta al lugar de origen y traslados al destino final en condiciones similares. Además, si el pasajero debe esperar a un transporte alternativo, la compañía está obligada a proporcionar comida y bebida mientras tanto; o incluso el alojamiento en un hotel y los traslados del hotel al aeropuerto, en el caso de que fuese necesario pernoctar.

¿Cómo se puede evitar el overbooking?

Para poder evitar esta práctica comercial, el viajero podrá llegar temprano al aeropuerto y confirmar su reserva con antelación. Asimismo, el portal de reclamaciones explica que algunas aerolíneas ofrecen la posibilidad de seleccionar el asiento al hacer la reserva, por lo que esto puede aumentar las posibilidades de evitar el overbooking.